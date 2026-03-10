Иван Дюлгеров започна тренировки по индивидуална програма

Българският вратар Иван Дюлгеров започна тренировки по индивидуална програма близо четири месеца и половина след получената контузия на коляното. На 20-и октомври стана ясно, че роденият във Варна вратар е скъсал кръстни връзки на коляното по време на тренировка с клубния си тим Шериф (Тираспол). Последва операция, възстановяване и последваща рехабилитация, а също така и предсрочен край на сезона. Сега обаче Дюлгеров е започнал кросова работа, а от скоро е добавил и топката към тренировките.

От тази седмица той има тричасови сесии във фитнеса всеки ден, за да поддържа работата на тялото, а вече има и тичания с топка, както и пасове. Лекарите в най-успешния молдовски клуб с изненада отбелязали, че възстановяването му върви по-бързо от планираното и оперираното място реагира много добре на физиотерапията. Ако всичко върви с тези темпове и така безпроблемно, то Дюлгеров може да се върне към пълноценната тренировъчна работа с тима на Шериф през април.