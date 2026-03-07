Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. АЕК на Мартин Георгиев добави пореден успех в битката за титлата

АЕК на Мартин Георгиев добави пореден успех в битката за титлата

  • 7 март 2026 | 20:23
  • 642
  • 0
АЕК на Мартин Георгиев добави пореден успех в битката за титлата

Мартин Георгиев отново не се появи в игра, но независимо от това неговият АЕК записа важен домакински успех с 1:0 над АЕЛ Лариса в среща от 24-тия кръг на гръцкото първенство. С тази победа, поне временно, “жълто-черните” отново са еднолично на върха.

Българският защитник беше сред резервите, но така и не получи минути. Конкурентът на Георгиев за място в защитата Аролд Мукуди реализира гола още в петата минута. През втората част пък Лука Йович (56’) пропусна дузпа за АЕК.

Така Мартин Георгиев продължава да има само две участия за атиняни след трансфера от Славия през зимата, като в единия случай записа цял мач, а в другия само 6 минути.

АЕК се бори за титлата с ПАОК и Олимпиакос. След изиграването на 26 кръга, първите четири тима в класирането се отделят в отделна група, която ще определи първенеца.

АЕЛ пък е в зоната на изпадащите и ще бъде част от групата, която ще определи отиващите надолу.

През идната седмица АЕК ще гостува на Целье в първи осминафинал от Лига на конференциите.

