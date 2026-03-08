Десподов се завърна при нулево равенство с шампиона

Българският национал Кирил Десподов се завърна в игра след контузията си при нулевото равенство на ПАОК срещу шампиона Олимпиакос в гостуването от 24-ия кръг на гръцката Супер Лига. Изпуснатите две точки попречиха на някой от двата тима да се изравни на върха с лидера АЕК.

Иначе Десподов бе резерва и се появи в игра в 81-вата минута, когато замени Димитриос Хацидис.

И ПАОК, и Олимпиакос вече си гарантираха участие в шампионския плейоф след редовния сезон, до чийто край остават още два кръга. В тях Десподов и компания ще играят с Левадиакос (15.3) и Волос (22.3).