Божидар Чорбаджийски в Отбора на кръга в Румъния

Българският защитник Божидар Чорбаджийски за първи път откакто играе в румънското първенство, попадна в идеалния отбор на кръга на местната Суперлига. Бившият бранител на ЦСКА беше включен в "идеалните 11" на XXIX кръг, който се изигра в края на февруари. Анкетата е публикувана в страницата на местната лига и е резултат от вота на феновете.

30-годишният софиянец откри резултата за своя Херманщат, който победи с 3:1 Ботошани на 27 февруари, засичайки подаване на Аурелиан Кицу в 17-ата минута. Това беше и първото му попадение в румънското първенство, което подготви победата в срещата. Освен с гола, Чорбаджийски имаше и почти 100-процентова успеваемост в защита, което му гарантира оценка 8.8 по десетобалната система. Освен българския футболист, от Херманщат беше номиниран още един играч в сайта на лигата. Това е Аурелиан Кицу, който вкара гол и направи впечатляваща асистенция за попадението на българския защитник, освен това пък беше избран след последния съдийски сигнал и за играч на мача.