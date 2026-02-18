Популярни
Контузията на Десподов се оказва по-сериозна

  • 18 фев 2026 | 17:47
  • 2542
  • 2
Контузията на Десподов се оказва по-сериозна

Мускулната контузия, която измъчва капитана на българския национален отбор Кирил Десподов, ще се окаже по-сериозна, отколкото се смяташе първоначално. Старши треньорът на ПАОК Разван Луческу обяви днес доста широк списък с контузени футболисти, в който попада и българското крило. Очакванията са той да отсъства от терена между три и четири седмици, а същото е състоянието на Димитрис Пелкас. Десподов се контузи в мача с Арис на 8 февруари, заради което беше заменен принудително. След това му беше направен преглед, а надеждите бяха да се оправи бързо и старши треньорът на ПАОК Разван Луческу да го използва скоро след това.

"Не мога да ви кажа точно кога ще се завърнат контузените. Йоанис Константелиас може би след две седмици, а за Мейте може би по-бързо. Десподов и Пелкас след три-четири седмици. Ако ги имаме преди паузата за националните отбори през март, ще бъде перфектно. Но ситуацията е такава и трябва да се адаптираме", каза румънският наставник.

