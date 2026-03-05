Популярни
Десподов поднови тренировки с ПАОК

  5 март 2026 | 16:52
Десподов поднови тренировки с ПАОК

Кирил Десподов започна леки тренировки с отбора на ПАОК, а възстановяването му върви по-бързо от предвиденото, като не е изключено и скорошното му връщане в състава, съобщава сайтът protothema.gr. Десподов се контузи в мача с Арис (Солун) на 8-и февруари, когато беше заменен принудително. След това му беше направен прегlед, а надеждите бяха да се оправи бързо и старши треньорът на ПАОК Разван Луческу да го използва скоро след това. Но при ядрено-магнитния резонанс беше установено разтежение от средна степен. Преди мача със Селта (Виго) наставникът на ПАОК обясни, че българското крило може да остане за лечение и след средата на март.

ПАОК разби тима на Алекс Петков като гост

На тренировката след мача с Кифисия стана ясно, че добрата новина за Луческу и щаба му е свързана със състоянието на Кирил Десподов и Деян Ловрен, които са все по-близо до пълното си завръщане в игра. Хърватският централен защитник завърши редовната си тренировъчна програма, докато петкратният Футболист номер 1 на България участва в голяма част от нея, а и макар да излезе, това е признак, че завръщането им в игра наближава. Следващата среща за ПАОК е доста сериозно предизвикателство – гостуване на Олимпиакос, и предвид етапа на възстановяване, то едва ли той ще бъде титуляр в неделя (8-и март).

В тима обаче има опасения за Джонджо Кени. Английският краен защитник получи контузия на петата и състоянието му ще бъде оценено по-късно. Суалиу Мейте и Димитрис Пелкас, които се контузиха в същия момент като Десподов, все още са далече от връщане на терена и работеха индивидуално с кросово бягане.

„Играчите, които бяха в титулярния състав, следваха програма за възстановяване и рехабилитация във фитнес залата и басейна. Останалите от отбора излязоха на терена и поработиха върху владеенето на топката, тактиката и дори изиграха двустранна игра. Иржи Павленка, Джонджо Кени и Тайсън преминаха през лечение. Английският десен бек има контузия на петата и ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс“, се казва в официалното съобщение на клуба до медиите, цитирано от athletiko.gr.

