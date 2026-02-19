Популярни
Непредвидими сблъсъци в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 07:01
  • 1363
  • 0
Непредвидими сблъсъци в Лига Европа

Днес ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа. До тази фаза на турнира стигна и българският шампион Лудогорец, който за пореден път ще мери сили с унгарския гранд Ференцварош. Срещата на "Хювефарма Арена" е от 22:00 часа. Още три мача стартират по същото време, а останалите четири срещи започват в 19:45 часа.

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов няма да играе за ПАОК в домакинството на Селта, защото лекува мускулна травма, която ще го държи извън терените няколко седмици. Двата отбора вече играха в основната фаза на Лига Европа, като Селта се наложи с 3:1 на своя "Балаидос".

С голям интерес се очаква сблъсъкът между Фенербахче и Нотингам Форест. Турският тим е амбициран да направи дълъг рейд в надпреварата, докато за Нотингам приоритет е да запази мястото си в Премиър лийг.

В повечето двойки силите изглеждат много изравнени и е трудно да се посочи фаворит. Щутгарт ще се опита да си осигури добър резултат при гостуването на Селтик, а Болоня ще има трудна визита на Бран в Берген.

Треньорът на Бодьо/Глимт шокира: Играхме на средно ниво срещу Интер

  • 19 фев 2026 | 03:34
  • 1813
  • 0
Симеоне: Дадохме всичко от себе си, Брюж изравни заслужено

  • 19 фев 2026 | 03:08
  • 1077
  • 0
Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

  • 19 фев 2026 | 04:47
  • 1781
  • 0
Еди Хау: Страхотен Антъни Гордън, можеше да вкара и още голове

  • 19 фев 2026 | 02:53
  • 1155
  • 0
Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

  • 19 фев 2026 | 05:09
  • 2196
  • 0
Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена

  • 19 фев 2026 | 02:27
  • 2606
  • 0
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 2116
  • 4
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 4695
  • 6
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 1786
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 31019
  • 43
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 34315
  • 72
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 20304
  • 19