Непредвидими сблъсъци в Лига Европа

Днес ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа. До тази фаза на турнира стигна и българският шампион Лудогорец, който за пореден път ще мери сили с унгарския гранд Ференцварош. Срещата на "Хювефарма Арена" е от 22:00 часа. Още три мача стартират по същото време, а останалите четири срещи започват в 19:45 часа.

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов няма да играе за ПАОК в домакинството на Селта, защото лекува мускулна травма, която ще го държи извън терените няколко седмици. Двата отбора вече играха в основната фаза на Лига Европа, като Селта се наложи с 3:1 на своя "Балаидос".

С голям интерес се очаква сблъсъкът между Фенербахче и Нотингам Форест. Турският тим е амбициран да направи дълъг рейд в надпреварата, докато за Нотингам приоритет е да запази мястото си в Премиър лийг.

В повечето двойки силите изглеждат много изравнени и е трудно да се посочи фаворит. Щутгарт ще се опита да си осигури добър резултат при гостуването на Селтик, а Болоня ще има трудна визита на Бран в Берген.