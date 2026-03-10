Родриго претърпя успешна операция

Реал Мадрид обяви официално, че тежко контузеният бразилец Родриго е претърпял успешна операция. Както е известно, крилото получи сериозна травма при домакинството срещу Хетафе, загубено с 0:1.

“Родриго претърпя успешна операция на разкъсвания на предната кръстна връзка и външния менискус на десния крак. Операцията бе извършена от д-р Мануел Леис под наблюдението на медицинските служби на Реал Мадрид. Родриго ще започне рехабилитацията си в следващите дни”, пишат от “лос бланкос”.

Очаква се възстановяването на Родриго да продължи от 7 до 10 месеца. Той със сигурност няма да играе на световното първенство през лятото, а ще пропусне и началото на следващия сезон.