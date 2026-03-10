Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 6910
  • 5

Монтана отново е без старши треньор, разбра Sportal.bg. Гръцкият наставник Акис Вавалис подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба.

Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме
Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

Роденият в Серес специалист пое "сините" от "Огоста" преди Коледа, когато наследи на поста бившия капитан на ЦСКА Анатоли Нанков. Толята пък застана начело на отбора в началото на сезона, след като Монтана се раздели с Танчо Калпаков.

Вавалис: В следващите два мача трябва задължително да вземем точки
Вавалис: В следващите два мача трябва задължително да вземем точки

Вчера футболистите на Вавалис загубиха безславно с 0:3 срещу Лудогорец, като срещата се игра в Разград заради подмяната на тревната настилка, която се извършва на стадион "Огоста".

