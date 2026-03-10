Популярни
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 6895
  • 19

От Локомотив (Пловдив) излязоха с позиция след вчерашния мач с Левски. От "смърфовете" имат претенции относно съдийството в срещата, а също така и за други според тях несправедливости спрямо пловдивчани.

Ето пълния текст на декларацията:

Измина поредната среща на Локомотив, след която основната тема на разговор отново се оказа съдийските решения, а не представянето на двата отбора на терена. За съжаление, през настоящия сезон това все по-често се превръща в притеснителна тенденция.

ПФК Локомотив Пловдив настоява за ясни отговори на редица въпроси, възникнали след последния двубой с Левски:

Защо главният съдия Димитър Димитров не бе извикан да прегледа повторение на решаващата ситуация, случила се в заключителните минути на срещата?  Защо изпълнението на дузпата не бе повторено, при положение че играч на Левски навлиза в наказателното поле преди удара?  И на последно място – има ли изобщо основания за отсъждане на наказателен удар в тази ситуация?

ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че не желае Димитър Димитров да ръководи повече срещи с участието на нашия отбор!

За съжаление, това не е изолиран случай. Локомотив твърде често се оказва ощетен от съдийски решения, а при мачовете на „черно-белите“ се създава усещане за прилагане на двоен стандарт. Бърза справка показва, че Съдийската комисия към БФС публично призна грешки в следните срещи:

1 Спартак – Локомотив – неправомерно изгонване на Тодор Павлов

2 Локомотив – Лудогорец – несъществуващ директен червен картон за Ивайло Иванов

3 Локомотив – Спартак – невдигнат червен картон на Ангел Грънчов за удар без топка срещу Лукас Риян

Към този списък могат да бъдат добавени и редица други „по-леки“ ситуации, които системно се отсъждат в ущърб на „черно-белите”.

Бихме искали да обърнем сериозно внимание и на начина, по който се изготвя програмата от страна на Спортно-техническата комисия към БФС, съвместно с Нова Броудкастинг Груп. Вчера Локомотив закри 25-ия кръг на Първа лига, а още в петък открива следващия 26-ти кръг. След гостуването ни на Лудогорец и дългото нощно пътуване от Разград до Пловдив, нашият отбор разполагаше с три дни по-малко за възстановяване и подготовка в сравнение със следващия ни съперник тогава – ЦСКА 1948.

Допълнително недоумение буди фактът, че три поредни срещи на Локомотив са насрочени в делнични дни. Считаме за редно да бъде даден отговор на въпроса това нормална практика ли е и доколко подобно разпределение е справедливо както към клуба, така и към неговите привърженици. Началните часове също са много “удобни” за нашите фенове – 15:45 и 16:45. В работни дни! Сериозно ли е това, при положение, че Локомотив е един от отборите с най-голяма фенска маса в България? Или има скрит умисъл в тези действия?

ПФК Локомотив Пловдив очаква ясни действия, повече професионализъм и еднакъв стандарт към всички участници в първенството, защото българският футбол има нужда от честна игра, а нашият клуб – от уважение и справедливост на терена.

