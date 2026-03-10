Тудор: Приоритет на Тотнъм е Премиър лийг, но това не значи, че не искаме да продължим напред в ШЛ

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор осъзнава, че основната цел пред тима му е оцеляването във Висшата лига, но призова играчите си да използват мача срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига, за да си върнат увереността.

Ромеро ще напусне Тотнъм в края сезона

„Шпорите“ се завръщат на стадион „Метрополитано“ в Мадрид за пръв път, откакто загубиха финала на най-силния клубен евротурнир през 2019 година от Ливърпул. В първенството тимът на Тудор е в борбата за оставане в елита и е в серия от 11 поредни мача без победа от началото на годината.

„Както казах, фокусираме се върху себе си. Играем срещу отбор, който има история в Шампионската лига, има опит, както и качество. Трябва да направим всичко възможно, за да се подобрим, но първата ни цел е Висшата лига - това трябва да бъде казано публично. Нормално е, че Шампионската лига е нещо допълнително, но не значи, че не искаме да продължим напред“, заяви хърватският специалист на пресконференция преди осминафиналния сблъсък с „дюшекчиите“.

Единственият двубой на Тотнъм срещу Атлетико Мадрид е през 1963 година, когато лондончани триумфираха на финала в турнира КНК (Купа на носителите на национални купи).

„Трябва ни съвсем друг подход към подобен мач. Може би това ще ни помогне да видим собствените си проблеми. Подобни мачове могат да ни помогнат да тръгнем в правилната посока, но фокусът винаги е върху нас самите, да растем като отбор и да правим нещата по-добре“, обясни хърватинът.

Игор Тудор смята, че завръщането на капитана Кристиан Ромеро, както и присъствието на Ричарлисон в стартовия състав, ще дадат тласък на отбора и може да им помогне да извлекат нещо от гостуването в испанската столица.

„Колкото повече време минава, тренировъчните сесии стават по-качествени, всичко се получава по-добре, особено защото важни играчи се завръщат в отбора. Както казах преди, старите навици се променят много трудно“, обясни наставникът на „шпорите“.