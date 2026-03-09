Нов проблем за Реал Мадрид преди сблъсъка с Манчестър Сити

Нов проблем изникна за Реал Мадрид преди сблъсъка с Манчестър Сити в Шампионската лига в сряда.

Левият краен бранител Алваро Карерас страда от мускулна контузия в прасеца на десния крак и ще пропусне предстоящия двубой срещу "гражданите". Защитникът на мадридчани получи удар по време на мача с Хетафе преди повече от седмица, което в крайна сметка ще му попречи да бъде на разположение за Шампионската лига.

Карерас вече не игра срещу Селта във Виго поради натрупани жълти картони. На „Балаидос“ неговото място на левия фланг на защитата бе заето от Ферлан Менди, което дава предимство на французина да започне като титуляр и срещу Сити.

Всичко сочи, че освен двубоя в сряда на „Бернабеу“, Карерас ще пропусне и съботния мач от Ла Лига срещу Елче. Участието му в реванша от Шампионската лига на „Етихад“ също е под въпрос. Футболистът се утвърди като титуляр след трансфера си от Бенфика през лятото, като дотук през сезона има 34 мача във всички турнири с 2 попадения.

Както е известно, срещата с Манчестър Сити ще пропусне и голямата звезда Килиан Мбапе, както и още куп футболисти като Джуд Белингам, Родриго, Едер Милитао, Дани Себайос и Дейвид Алаба.

