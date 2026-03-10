Бернардо Силва може да премине в ПСЖ

Полузащитникът на Манчестър Сити Бернардо Силва е привлякъл интереса европейския клубен шампион Пари Сен Жермен, твърди журналистът Екрем Конур в профилите си в социалните мрежи. Според източника халфът вероятно ще играе последния си сезон с “гражданите”, чийто договор изтича това лято.

PSG reportedly want to sign Bernardo Silva when his Man City contract expires this summer



Full details ⬇️#mancity #footballtransfer https://t.co/Womizwv5ic — Read Man City (@ReadManCity) March 9, 2026

Твърди се, че парижани проявяват интерес към 31-годишния португалец, като обмислят да го привлекат като свободен агент, ако не се получат преговорите за нов договор. Друга от теориите е, че Силва може да отпътува към Турция или Испания, където би трябвало да облече фланелката на Галатасарай или на Барселона.