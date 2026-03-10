Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

Левски се завърна на победния път в efbet Лига. „Сините“ записаха нова победа на стадион „Георги Аспарухов“, този път срещу Локомотив (Пловдив), с минималното 1:0 след гол от дузпа на Евертон Бала.

В поредното издание на „Анализът на Нико Петров“ стана въпрос за пространствата, които си създаваха столичани в двубоя, както и за ролята на Вуликич в първия му мач със синята фланелка.

„Идеята на този позиционен футбол е чрез разместването на играчите на противника да се манипулира пространство, което да дава предимство. Един и същ е квадратът, само че е запълнен от различни изпълнители. Вуликич е много по-добра опция на тази позиция, защото има силен ляв крак, с който вкарва топката между линиите. Доста по-добър вариант е от Макун и доста по-добър вариант от Серафимов на тази позиция, тъй като той играе с десен крак и не му е удобно, когато е поставен отляво“.

В предаването друга от основните теми беше линията от петима в отбраната на Локомотив (Пловдив) и идеята ѝ, с която Душан Косич да противодейства на играта на Левски.

„Въпреки линията от петима Левски играеше добре и пак създаваше положения през първото полувреме, но доста по-трудно. Цялата идея на отбор, който ще противодейства на Левски според мен, е да постави петима в линия на защита, четирима полузащитници и един нападател. През първото полувреме Левски игра много добре, но и Локомотив намери начин да противодейства и да затвори играта на Левски. Второто полувреме беше доста по-изнервено – със спирания на играта и доста повече нарушения. В крайна сметка, дори мачът да беше завършил 0:0, пак щях да кажа, че Левски е играл добре. Дори и да беше загубил двете точки“.

За финал на анализа бившият полузащитник на „сините“ коментира и дузпата.

„Дузпата за мен я има, тъй като грешката е на Русков, че изобщо посяга в наказателното поле. Друг е въпросът, че тя не беше дузпа заради грешка на самия съдия, а изработена от Око-Флекс, защото той си постави крака пред Русков. Велизар Димитров, бившият играч на ЦСКА, сигурно има 20 такива дузпи“, завърши анализаторът.