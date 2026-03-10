Популярни
Австралия ще даде убежище на петте ирански футболистки след призива на Тръмп

  • 10 март 2026 | 10:29
  • 988
  • 1
Австралия вече се съгласи да даде визи на пет ирански футболистки, които ще останат в страната, след като американският президент Доналд Тръмп призова Канбера да не ги връща обратно в Техеран заради опасения за тяхната сигурност, предаде Ройтерс. Министърът на вътрешните работи Тони Бърк каза пред журналисти, че и други членове на отбора са добре дошли да останат в Австралия.

Пет от иранските националки са избягали от хотела си, Тръмп призова Австралия да им даде политическо убежище
Пет от иранските националки са избягали от хотела си, Тръмп призова Австралия да им даде политическо убежище

Иранският женски футболен тим пристигна в Австралия миналия месец, за да участва в турнира за Купата на Азия, още преди началото на войната в Иран. Тимът отпадна от турнира през уикенда и трябваше да се върне страната си, подложена на бомбардировки.

Изявлението на австралийските власти дойде след дни на призиви от ирански групи в Австралия и от американския президент Доналд Тръмп към австралийското правителство да предложи помощ на жените, които не са говорили публично за желанието си да поискат убежище. Отборът предизвика широки спекулации и медийно отразяване в Австралия, след като спортистките не изпяха иранския химн преди първия си мач.

Рано сутринта в четвъртък служители на австралийската федерална полиция транспортираха пет от жените от хотела им в Голд Коуст на „безопасно място“, след като те подадоха молби за убежище. Там те са се срещнали с вътрешния министър Бърк, а и обработката на хуманитарните им визи е финализирана, каза министърът пред журналисти в Бризбейн часове по-късно.

„Не искам да си представям колко трудно е това решение за всяка от жените, но със сигурност снощи беше радостна, беше облекчение," каза Бърк, който публикува снимки в социалните мрежи на жените, усмихнати и ръкопляскащи, докато той подписва документите.

Новината отново бе коментирана от американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social: "Току-що разговарях с министър-председателя на Австралия Антъни Албанезе относно иранския женски национален отбор по футбол. Той се занимава с въпроса! За пет от тях вече са погрижили, а останалите са на път. Някои обаче смятат, че трябва да се върнат, защото се притесняват за безопасността на семействата си, включително за заплахите към членовете на семействата им, ако не се върнат. Във всеки случай министър-председателят се справя много добре с тази доста деликатна ситуация. Бог да благослови Австралия!".

