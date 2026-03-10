Популярни
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 3496
  • 10

Бившият международен арбитър Димо Момиров даде мнението си пред Sportal.bg относно дузпата, с която Левски спечели с 1:0 снощи срещу Локомотив (Пловдив). Бившият председател на СК на БФС изрази неодобрение относно порядките в съвременното съдийство.

"Стори ми се леко пресилена тази дузпа. Контакт има, съприкосновение има наистина, така е, но за такова нещо в средата на терена не мисля, че би се отсъдил фаул. Съдията бързичко посочи бялата точка.

Правилата в днешно време загубиха своя смисъл. Когато например при единоборство има избутване, може да има две тълкувания. Това не ми харесва. Получава се така че за две еднакви ситуации, може да се стигне до две различни решения в рамките дори на един мач. Не е добре. Много от съдиите се застраховат с ВАР, разчитат на него. Едно време нямаше ВАР, дори нямаше и четвърти съдия до един момент.

Ако отсъдиш дузпа, не би трябвало ВАР да повлияе на решението ти. Щом си посочил бялата точка, значи си видял нарушение на правилника", каза бившият рефер, който през 1994 г. ръководи дербито между Левски и ЦСКА, спечелено от "сините" с рекордното 7:1.

