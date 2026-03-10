Илия Петков е гост в Block Out

Световният вицешампион с България от 2025 година Илия Петков днес е гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out, което е с начален час ще се излъчи на живо в Sportal.bg и във фейсбука на Sportal.bg.

29-годишният централен блокировач през този сезон игра за италианския Юаса Батери (Гротадзолина), в края на сезона, само преди няколко дни, спечели силния международен турнир в NAS Sports Complex в Дубай, след като сборният отбор на Кунео и Гротадзолина - Ал Тадауи се наложи много трудно срещу тима на Яазар с 3:2 (21:25, 14:25, 25:21, 25:20, 15:7) в големия финал.

Илия Петков спечели силен турнир в Дубай

С юношата на Добруджа 07 (Добрич) волейболист ще си говорим за турнира в Дубай, за сезона в Италия, както и за предстоящото лято с националния отбор на България и двубоите във VNL и на Евроволей 2026 в София.