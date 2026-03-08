Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

  • 8 март 2026 | 20:35
  • 1121
  • 3
Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

Отборите на Милан и Интер се изправят един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в Дерби дела Мадонина от 28-ия кръг на Серия "А". Мачът е с ключово значение за битката за титлата, тъй като „нерадзурите“ са лидери в класирането, а „росонерите“ заемат втората позиция в него.

Огромен залог в дербито на Милано
Огромен залог в дербито на Милано

Масимилиано Алегри очаквано е предприел само една промяна в стартовия си състав след победата с 2:0 над Кремонезе. Този път като ляв халф-бек ще действа Первис Еступинян, след като Давиде Бартезаги е на пейката заради леката си травма, получена в миналия мач. В атака пък остава тандемът между Кристиан Пулишич и Рафаел Леао.

Кристиан Киву пък е извършил цели осем промени сред титулярите си след нулевото реми с Комо за Купа на Италия. На вратата се завръща Ян Зомер, а в центъра на отбраната – Мануел Аканжи. Халфовата линия пък е изцяло подменена в следния ред отдясно наляво: Луиш Енрике, Николо Барела, Пьотър Жиелински, Хенрих Мхитарян и Федерико Димарко. Партньор на Франечско Пио Еспозито е Анже-Йоан Бони, тъй като Маркюс Тюрам е болен от грип и е извън групата за мача. На пейката обаче изненадващо е капитанът Лаутаро Мартинес, въпреки че все още не се е възстановил от контузията си.

Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Еступинян, Пулишич, Леао

Интер: Зомер, Бисек, Аканжи, Бастони, Енрике, Барела, Жиелински, Мхитарян, Димарко, Еспозито, Бони

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ямал подобри рекорд на Меси и Кристиано Роналдо

Ямал подобри рекорд на Меси и Кристиано Роналдо

  • 8 март 2026 | 16:54
  • 2516
  • 5
Ултрасите на Милан останаха без хореография за дербито с Интер

Ултрасите на Милан останаха без хореография за дербито с Интер

  • 8 март 2026 | 16:30
  • 6754
  • 5
Първа изненада на 1/8-финалите на ФА Къп: Саутхамптън изхвърли Фулъм след дузпа в добавеното време

Първа изненада на 1/8-финалите на ФА Къп: Саутхамптън изхвърли Фулъм след дузпа в добавеното време

  • 8 март 2026 | 16:06
  • 4202
  • 0
Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

  • 8 март 2026 | 15:40
  • 992
  • 0
Лече изстрада успеха в опашкарското дерби с Кремонезе и поне временно излезе от опасната зона

Лече изстрада успеха в опашкарското дерби с Кремонезе и поне временно излезе от опасната зона

  • 8 март 2026 | 15:38
  • 669
  • 0
Мъри Стоилов: Ако продължим с тази решителност, ще сме в битката до последно

Мъри Стоилов: Ако продължим с тази решителност, ще сме в битката до последно

  • 8 март 2026 | 15:22
  • 1856
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 62340
  • 193
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 9510
  • 16
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 38472
  • 47
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 33779
  • 57
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 37836
  • 83