Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

Отборите на Милан и Интер се изправят един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в Дерби дела Мадонина от 28-ия кръг на Серия "А". Мачът е с ключово значение за битката за титлата, тъй като „нерадзурите“ са лидери в класирането, а „росонерите“ заемат втората позиция в него.

Огромен залог в дербито на Милано

Масимилиано Алегри очаквано е предприел само една промяна в стартовия си състав след победата с 2:0 над Кремонезе. Този път като ляв халф-бек ще действа Первис Еступинян, след като Давиде Бартезаги е на пейката заради леката си травма, получена в миналия мач. В атака пък остава тандемът между Кристиан Пулишич и Рафаел Леао.

Your derby-day Rossoneri XI is in! ❤️🖤



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/lkUIVGdbIt — AC Milan (@acmilan) March 8, 2026

Кристиан Киву пък е извършил цели осем промени сред титулярите си след нулевото реми с Комо за Купа на Италия. На вратата се завръща Ян Зомер, а в центъра на отбраната – Мануел Аканжи. Халфовата линия пък е изцяло подменена в следния ред отдясно наляво: Луиш Енрике, Николо Барела, Пьотър Жиелински, Хенрих Мхитарян и Федерико Димарко. Партньор на Франечско Пио Еспозито е Анже-Йоан Бони, тъй като Маркюс Тюрам е болен от грип и е извън групата за мача. На пейката обаче изненадващо е капитанът Лаутаро Мартинес, въпреки че все още не се е възстановил от контузията си.

How we line up for the Derby di Milano 🔥👊
@play_eFootball pic.twitter.com/lD2ej3KD85 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) March 8, 2026

Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Еступинян, Пулишич, Леао



Интер: Зомер, Бисек, Аканжи, Бастони, Енрике, Барела, Жиелински, Мхитарян, Димарко, Еспозито, Бони