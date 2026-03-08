Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

Легендата на Милан Андрий Шевченко даде тон за голямото дерби с Интер, подчертавайки, че победа за „росонерите“ може да обърне развоя в борбата за шампионската титла. Преди дуела тази вечер Милан изостава на десет точки от съперника, който е лидер в класирането.

„Разликата от десет точки не означава много. Ако Милан победи, надпреварата за титлата ще бъде налице. Дербито може да промени съдбата, особено в този етап от сезона. Всички мачове ще станат непредсказуеми за всички до края“, заяви Шева в интервю за “Гадзета дело спорт”.

Впоследствие „Шева“ се изказа ласкаво за Интер: “Интер е най-добрият отбор в Италия както заради начина, по който играят, така и заради начина, по който ги тренира Киву. Той винаги е бил интелигентен - още от времето, когато беше футболист. Има креативност на терена и доказва, че е добър треньор. Вижда се, че отборът го уважава и начинът им на игра е красив”, добави украинецът.

В заключение Шевченко говори и за Милан, възхвалявайки техния треньор Макс Алегри: „От страна на Милан, Алегри е гаранция, той ги е преобразил. Направил е играчите по-силни, а отбора по-конкурентоспособен. Има опит и специфични качества, оформя групата със своите идеи.“

