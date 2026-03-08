Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

  • 8 март 2026 | 15:40
  • 336
  • 0
Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

Легендата на Милан Андрий Шевченко даде тон за голямото дерби с Интер, подчертавайки, че победа за „росонерите“ може да обърне развоя в борбата за шампионската титла. Преди дуела тази вечер Милан изостава на десет точки от съперника, който е лидер в класирането.

„Разликата от десет точки не означава много. Ако Милан победи, надпреварата за титлата ще бъде налице. Дербито може да промени съдбата, особено в този етап от сезона. Всички мачове ще станат непредсказуеми за всички до края“, заяви Шева в интервю за “Гадзета дело спорт”.

Впоследствие „Шева“ се изказа ласкаво за Интер: “Интер е най-добрият отбор в Италия както заради начина, по който играят, така и заради начина, по който ги тренира Киву. Той винаги е бил интелигентен - още от времето, когато беше футболист. Има креативност на терена и доказва, че е добър треньор. Вижда се, че отборът го уважава и начинът им на игра е красив”, добави украинецът.

В заключение Шевченко говори и за Милан, възхвалявайки техния треньор Макс Алегри: „От страна на Милан, Алегри е гаранция, той ги е преобразил. Направил е играчите по-силни, а отбора по-конкурентоспособен. Има опит и специфични качества, оформя групата със своите идеи.“

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството
 Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан
Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Специалния и Бенфика с последен шанс срещу Порто този сезон

Специалния и Бенфика с последен шанс срещу Порто този сезон

  • 8 март 2026 | 08:17
  • 2824
  • 1
Огромен залог в дербито на Милано

Огромен залог в дербито на Милано

  • 8 март 2026 | 08:05
  • 4355
  • 5
Флик: Беше ясно, че победата ще бъде трудна

Флик: Беше ясно, че победата ще бъде трудна

  • 8 март 2026 | 07:32
  • 1967
  • 0
Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

Гуардиола: Това беше най-доброто ни представяне на този стадион

  • 8 март 2026 | 07:21
  • 2427
  • 1
Росиниър: Такива мачове са много трудни

Росиниър: Такива мачове са много трудни

  • 8 март 2026 | 07:15
  • 1845
  • 1
Артета: Това беше истински мач за ФА Къп

Артета: Това беше истински мач за ФА Къп

  • 8 март 2026 | 06:53
  • 1559
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Пловдив), пропуск на домакините

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Пловдив), пропуск на домакините

  • 8 март 2026 | 16:14
  • 8309
  • 10
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 18916
  • 39
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 25863
  • 73
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 24610
  • 28
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 51583
  • 65
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 27997
  • 28