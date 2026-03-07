Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

Утре вечер на „Сан Сиро“ ще се играе дербито между Милан и Интер. „Меаца“ ще бъде напълно разпродаден, а приходите от мача ще бъдат близо 9 милиона евро.

Милан предлага нов договор на Алегри

Утрешното дерби ще се превърне в мача от Серия "А" с най-високи приходи в историята. Касиерът на „росонерите“ на улица „Алдо Роси“ вчера все още правеше изчисления и точната сума ще стане ясна в следващите часове, но вече е сигурно, че брутният приход ще надмине предишния рекорд, поставен именно на дербито от първия полусезон, когато домакин беше Интер и в касата на „нерадзурите“ влязоха 8 649 494 евро.

Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм

Засега има една сигурност, която означава рекорд за всички времена в Серия "А" – приходите ще бъдат над 8,7 милиона евро, но вероятно няма да достигнат 9 милиона.

Билетите са практически невъзможни за намиране от дни, а на трибуните ще има над 75 500 зрители. Северната трибуна (Curva Nord), която този път ще бъде секторът за гостуващите фенове, ще бъде изцяло запълнена от привърженици на Интер, докато Южната трибуна (Curva Sud) ще „реве“ заедно с останалата част от стадиона, за да тласне „росонерите“ към победата.

Ето какво планират Милан и Интер за новия "Сан Сиро"

Преди утрешния мач рекордният приход в историята на Милан беше от дербито през миналия сезон – по-точно на 2 февруари 2025 г., когато беше достигната сумата от 7 344 878 евро, пише La Gazzetta dello Sport.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages