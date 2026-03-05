Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Обявиха съдията за дербито между Милан и Интер

Обявиха съдията за дербито между Милан и Интер

  • 5 март 2026 | 22:59
  • 88
  • 0
Обявиха съдията за дербито между Милан и Интер

Дербито на Милано, известно като "Дерби дела Мадонина", между отборите на Милан и Интер наближава, а от лигата официално потвърдиха, че Даниеле Довери ще бъде главният съдия на неделния сблъсък на „Сан Сиро“. Милан ще бъде домакин в предстоящото дерби. „Росонерите“ в момента заемат второ място в класирането, на 10 точки зад лидера Интер след изиграни 27 мача от сезон 2025-26.

48-годишният рефер Довери ще ръководи неделния двубой. До момента през сезона той е свирил 14 мача в Италия – 13 в Серия "А" и един в Серия "Б".

През настоящата кампания Довери вече е ръководил два мача на Милан: победата с 3:0 над Удинезе през септември и равенството 1:1 с Аталанта през октомври. В мача срещу „Ла Деа“ жълти картони получиха Матео Габия, Лука Модрич и Сантиаго Хименес.

Положителни новини за Милан преди дербито с Интер
Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

Съдията е свирил и три срещи с участието на Интер досега през сезона: победата с 2:1 като гост на Верона през ноември, успеха с 2:1 като гост на Дженоа през декември и равенството 2:2 с Наполи през януари. В тези мачове Довери показа жълти картони на Ян Бисек (2), както и на Мануел Аканджи и на Николо Барела.

Това няма да е първото "Дерби дела Мадонина" за Довери. В кариерата си той е ръководил четири такива сблъсъка: победата на Интер с 2:0 през 2019 г., успехът на „нерадзурите“ с 3:0 през 2021 г., равенството 1:1 по-късно същата година и победата на Милан с 3:0 над Интер в реванша от полуфиналите за Купата на Италия през миналия сезон.

В кариерата си Довери е ръководил мачове на Милан общо 34 пъти, като „росонерите“ са записали 19 победи, девет равенства и шест загуби. Той е свирил 39 мача на Интер, в които отборът е постигнал 16 победи, 10 равенства и 13 загуби.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Още главоболия за Гасперини в атака: Дибала пак се контузи, а Фъргюсън може да се оперира

Още главоболия за Гасперини в атака: Дибала пак се контузи, а Фъргюсън може да се оперира

  • 5 март 2026 | 21:42
  • 572
  • 1
Ще има реклами в паузите за вода по време на Световното

Ще има реклами в паузите за вода по време на Световното

  • 5 март 2026 | 21:37
  • 753
  • 0
Бивш италиански национал и халф на Милан прекрати футболната си кариера

Бивш италиански национал и халф на Милан прекрати футболната си кариера

  • 5 март 2026 | 21:15
  • 4418
  • 2
Реграги се насочва към Европа след напускането си от Мароко

Реграги се насочва към Европа след напускането си от Мароко

  • 5 март 2026 | 20:33
  • 1566
  • 0
Бейл за подхода на Зидан, гения на Анчелоти и грешката на Алонсо

Бейл за подхода на Зидан, гения на Анчелоти и грешката на Алонсо

  • 5 март 2026 | 20:05
  • 6232
  • 5
Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм

Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм

  • 5 март 2026 | 18:05
  • 1980
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 159280
  • 799
Григор Димитров - Терънс Атман 6:4, 5:7, 1:1: размяна на пробиви

Григор Димитров - Терънс Атман 6:4, 5:7, 1:1: размяна на пробиви

  • 5 март 2026 | 21:01
  • 10322
  • 2
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 9865
  • 63
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 19166
  • 6
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 49821
  • 123
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 40974
  • 57