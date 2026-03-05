Обявиха съдията за дербито между Милан и Интер

Дербито на Милано, известно като "Дерби дела Мадонина", между отборите на Милан и Интер наближава, а от лигата официално потвърдиха, че Даниеле Довери ще бъде главният съдия на неделния сблъсък на „Сан Сиро“. Милан ще бъде домакин в предстоящото дерби. „Росонерите“ в момента заемат второ място в класирането, на 10 точки зад лидера Интер след изиграни 27 мача от сезон 2025-26.

48-годишният рефер Довери ще ръководи неделния двубой. До момента през сезона той е свирил 14 мача в Италия – 13 в Серия "А" и един в Серия "Б".

През настоящата кампания Довери вече е ръководил два мача на Милан: победата с 3:0 над Удинезе през септември и равенството 1:1 с Аталанта през октомври. В мача срещу „Ла Деа“ жълти картони получиха Матео Габия, Лука Модрич и Сантиаго Хименес.

Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

Съдията е свирил и три срещи с участието на Интер досега през сезона: победата с 2:1 като гост на Верона през ноември, успеха с 2:1 като гост на Дженоа през декември и равенството 2:2 с Наполи през януари. В тези мачове Довери показа жълти картони на Ян Бисек (2), както и на Мануел Аканджи и на Николо Барела.

Това няма да е първото "Дерби дела Мадонина" за Довери. В кариерата си той е ръководил четири такива сблъсъка: победата на Интер с 2:0 през 2019 г., успехът на „нерадзурите“ с 3:0 през 2021 г., равенството 1:1 по-късно същата година и победата на Милан с 3:0 над Интер в реванша от полуфиналите за Купата на Италия през миналия сезон.

В кариерата си Довери е ръководил мачове на Милан общо 34 пъти, като „росонерите“ са записали 19 победи, девет равенства и шест загуби. Той е свирил 39 мача на Интер, в които отборът е постигнал 16 победи, 10 равенства и 13 загуби.

Снимки: Gettyimages