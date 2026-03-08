Огромен залог в дербито на Милано

Милан и Интер излизат в голямото дерби на 28-ия кръг в Италианската Серия А. Двубоят е в днешния 8-и март (неделя) от 21:45 часа българско време на "Джузепе Меаца".

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

"Нерадзурите" определено са най-постоянният отбор на Боруша от началото на 2026 г., а това им отреди преднина от цели десет точки на върха пред градския им съперник. Така "росонерите" изглежда, че са много по-замесени в битката за оставане в топ 4, отколкото тази за Скудетото, но евентуална победа днес би могла да внесе известно напрежение в оставащите десетина мача от кампанията.

Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

Милан показва добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. "Росонерите" започнаха силно с победа над Болоня като гост с 3:0 (на 03.02.2026), последвана от още една победа като гост срещу Пиза с 2:1 (на 13.02.2026). След това дойде равенство 1:1 с Комо (на 18.02.2026), изненадваща загуба от Парма с 0:1 (на 22.02.2026), но отборът се върна към победите с 2:0 срещу Кремонезе (на 01.03.2026). Интер, от своя страна, има по-колеблива форма с две победи, едно равенство и две загуби. "Нерадзурите" претърпяха две последователни загуби в Шампионската лига срещу Бодьо/Глимт – 1:3 (на 18.02.2026) и 1:2 (на 24.02.2026), но се представиха по-добре в Серия А с победи над Лече с 2:0 (на 21.02.2026) и Дженоа с 2:0 (на 28.02.2026), както и равенство 0:0 с Комо в Купата на Италия (на 03.03.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Милан има значително предимство с три победи и две равенства. Последната среща между тях се състоя на 23 ноември 2025 г. в Серия А, когато Милан победи Интер като гост с 1:0. Преди това "росонерите" постигнаха впечатляваща победа с 3:0 в Купата на Италия на 23 април 2025 г. Двата отбора завършиха наравно 1:1 в първия мач от същия турнир на 2 април 2025 г., както и в мача от Серия А на 2 февруари 2025 г. със същия резултат. В мача за Суперкупата на Италия на 6 януари 2025 г., Милан отново надделя над градския си съперник с 3:2. Тази статистика показва, че въпреки по-доброто представяне на Интер в настоящия сезон, Милан има психологическо предимство в директните двубои.

Лука Модрич се очертава като ключова фигура за Милан в предстоящото дерби. Хърватският ветеран, въпреки своите 40 години, продължава да демонстрира изключително качество в средата на терена. Неговият опит в големи мачове и способността му да контролира темпото на играта ще бъдат решаващи за "росонерите". Модрич е особено ефективен в дербитата, като неговите прецизни подавания и визия за играта често създават голови възможности за съотборниците му. За Интер, младият талант Франческо Пио Еспозито се превръща в изненадващ фактор този сезон. 20-годишният нападател показва забележителен напредък и се очаква да поеме голяма отговорност в отсъствието на контузения Лаутаро Мартинес. Еспозито впечатлява със своята завършваща способност и движение без топка, което го прави трудно предвидим за защитниците. Неговото партньорство с Маркус Тюрам в нападение може да се окаже решаващо за успеха на "нерадзурите" в този важен двубой.