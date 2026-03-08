Популярни
  2. Милан
  3. Ултрасите на Милан останаха без хореография за дербито с Интер

Ултрасите на Милан останаха без хореография за дербито с Интер

  • 8 март 2026 | 16:30
  • 1896
  • 0

Напрежението между клубното ръководство на Милан и ултрасите от „Курва Суд“ през последните месеци доведе до това да бъде нарушена традицията най-върлите привърженици на отбора да демонстрират специална хореография преди началото на Дерби дела Мадонина, съобщава MilanNews.

Огромен залог в дербито на Милано
Така тази вечер по изключение от „Курва Суд“ няма да издигнат хореография за сблъсъка с Интер. Според информацията още преди седмици ултрасите са изпратили запитване до клуба, за да получат позволение за приготовление на сложната хореография преди мача. Впоследствие те са получили положителен отговор, но едва в средата на тази седмица, което ги оставило без достатъчно време за организация. По този начин днес тифозите на „росонерите“ ще останат без традиционната впечатляваща хореография, докато ултрасите на Интер от „Курва Норд“ най-вероятно ще успеят да покажат такава.

