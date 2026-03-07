Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Наставникът на Интер Кристиан Киву засипа с похвали колегата си начело на Милан Масимилиано Алегри преди утрешното градско дерби между двата милански гранда. Той също така разкри, че нападателят Маркюс Тюрам е под сериозен въпрос за сблъсъка, тъй като се е разболял.

“Знаем кои са нашите опоненти. Те имат играчи на топ ниво от индивидуална гледна точка. Необходимо е да бъдем спокойни и да сме наясно какво означава да играем в дерби. Всички знаем какво е неговото значение за два силни отбора в един и същи град. Трябва да поддържаме добрите неща, които сме направили досега. Нужно е да бъдем конкурентоспособни и максимално да изразяваме нашето израстване. Те бива да променяме добрите неща, които сме свършили, нито нашата идентичност. Трябва да сме добри в разбирането на моментите, без да губим това, което ни е позволило да постигнем добри резултати. Масимилиано Алегри? Той е някой, който е спечелил шест титли и още трофеи. Всички трябва да се учим от него като треньор и човек. Напоследък се чуваме по-малко. Когато бях в Парма, по-често поддържахме контакт. Щастлив съм да работя с хора, които разбират от футбол. Можем да се учим от него, защото той има толкова много, което да предаде на останалите, предвид своите успехи.

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Момчетата се справят доста добре. Те тренираха добре след мача с Комо за Купа на Италия. Днес имахме някои проблеми с Маркюс, който има висока температура и не успя да се включи в тренировката. Можем само да се надяваме, че утре ще бъде 100% и на наше разположение. Хакан Чалханоолу показва знаци на подобрение, като този час в Комо беше полезен за него, но ще видим утре. Лаутаро Мартинес се подобрява и се опитва да се възстанови възможно най-бързо. Той помага на треньорския щаб и на тима. Винаги е на разположение, което ме радва, защото може да се види лидерството му на капитан. Ние обаче имаме 25-има играчи, които винаги трябва да показват най-доброто от себе си. Франческо Пио Еспозито има късмет, че разполага със съотборници, които му дават спокойствие. Също така е добър в разбирането къде се намира, като не е случайно това, че прави впечатляващ сезон за играч, който беше в Серия "Б" миналата година. Той прави страхотна кампания, а ние се наслаждаваме на уменията му, така че сме доволни от представянето му.

Дензъл Дъмфрис се справя все по-добре, като засега записа малко игрови минути срещу Бодьо/Глимт и Комо. Личи си, че беше аут три месеца, но се подобрява с всеки изминал ден. Той се опитва да възвърне игровия си ритъм възможно най-скоро и най-вече психиката си. Все още се нуждае от игрово време, но съм доволен, че е на мое разположение. Поражението в предишното дерби? Трябва да се учим и от загубите, защото те карат да разбереш по-дълбоко това, което трябва да направиш. В първенството имаме голямо израстване, особено в това отношение. Липсваше ни психическата настройка и умението да запазваме висока концентрация. Неслучайно имахме серия от важни мачове. След дербито Интер постоянно печелеше в Серия "А". Повратният момент беше срещу Наполи, а загубата в дербито беше вследствие на ситуация, която беше срещу нас, но още тогава израстването беше очевидно”, коментира Киву на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages