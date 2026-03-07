Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

  • 7 март 2026 | 16:57
  • 126
  • 0

Наставникът на Интер Кристиан Киву засипа с похвали колегата си начело на Милан Масимилиано Алегри преди утрешното градско дерби между двата милански гранда. Той също така разкри, че нападателят Маркюс Тюрам е под сериозен въпрос за сблъсъка, тъй като се е разболял.

“Знаем кои са нашите опоненти. Те имат играчи на топ ниво от индивидуална гледна точка. Необходимо е да бъдем спокойни и да сме наясно какво означава да играем в дерби. Всички знаем какво е неговото значение за два силни отбора в един и същи град. Трябва да поддържаме добрите неща, които сме направили досега. Нужно е да бъдем конкурентоспособни и максимално да изразяваме нашето израстване. Те бива да променяме добрите неща, които сме свършили, нито нашата идентичност. Трябва да сме добри в разбирането на моментите, без да губим това, което ни е позволило да постигнем добри резултати. Масимилиано Алегри? Той е някой, който е спечелил шест титли и още трофеи. Всички трябва да се учим от него като треньор и човек. Напоследък се чуваме по-малко. Когато бях в Парма, по-често поддържахме контакт. Щастлив съм да работя с хора, които разбират от футбол. Можем да се учим от него, защото той има толкова много, което да предаде на останалите, предвид своите успехи.

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Момчетата се справят доста добре. Те тренираха добре след мача с Комо за Купа на Италия. Днес имахме някои проблеми с Маркюс, който има висока температура и не успя да се включи в тренировката. Можем само да се надяваме, че утре ще бъде 100% и на наше разположение. Хакан Чалханоолу показва знаци на подобрение, като този час в Комо беше полезен за него, но ще видим утре. Лаутаро Мартинес се подобрява и се опитва да се възстанови възможно най-бързо. Той помага на треньорския щаб и на тима. Винаги е на разположение, което ме радва, защото може да се види лидерството му на капитан. Ние обаче имаме 25-има играчи, които винаги трябва да показват най-доброто от себе си. Франческо Пио Еспозито има късмет, че разполага със съотборници, които му дават спокойствие. Също така е добър в разбирането къде се намира, като не е случайно това, че прави впечатляващ сезон за играч, който беше в Серия "Б" миналата година. Той прави страхотна кампания, а ние се наслаждаваме на уменията му, така че сме доволни от представянето му.

Дензъл Дъмфрис се справя все по-добре, като засега записа малко игрови минути срещу Бодьо/Глимт и Комо. Личи си, че беше аут три месеца, но се подобрява с всеки изминал ден. Той се опитва да възвърне игровия си ритъм възможно най-скоро и най-вече психиката си. Все още се нуждае от игрово време, но съм доволен, че е на мое разположение. Поражението в предишното дерби? Трябва да се учим и от загубите, защото те карат да разбереш по-дълбоко това, което трябва да направиш. В първенството имаме голямо израстване, особено в това отношение. Липсваше ни психическата настройка и умението да запазваме висока концентрация. Неслучайно имахме серия от важни мачове. След дербито Интер постоянно печелеше в Серия "А". Повратният момент беше срещу Наполи, а загубата в дербито беше вследствие на ситуация, която беше срещу нас, но още тогава израстването беше очевидно”, коментира Киву на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

  • 7 март 2026 | 16:42
  • 278
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 8523
  • 7
Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

  • 7 март 2026 | 15:55
  • 682
  • 0
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 1329
  • 1
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 2344
  • 0
Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

  • 7 март 2026 | 11:00
  • 5225
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 8361
  • 10
11-те на Ботев (Враца) и Арда

11-те на Ботев (Враца) и Арда

  • 7 март 2026 | 16:21
  • 2270
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 8523
  • 7
Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

  • 7 март 2026 | 17:00
  • 10072
  • 6
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 20125
  • 12
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 25545
  • 12