Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри се изказа много ласкаво за Интер преди утрешното градско дерби, като увери, че в неговия отбор са концентрирани само върху самия мач.
“Дербито винаги е уникален и специален мач, който е удоволствие за играене и преживяване. Определено ще бъде прекрасна спортна вечер с двубой между първия и втория. Трите точки са важни както за дербито, така и за следващата неделя. Няма да е лесно да ги вземем утре. Изправяме се срещу силен състав, който спечели почти всичките си мачове, освен едно реми и четири загуби. Ще се опитаме да постигнем резултат, като само това е от значение. Утре вечер единственото, което трябва да направим, е да изиграем и преживеем двубоя, пък след това ще видим как ще завърши. След мача ще видим дали все още ще изоставаме с 10 точки, или ще са само 7, или пък ще станат 13. Без значение от утрешния двубой, трябва да сме наясно с нашата цел, защото 57 пункта не стигат за Шампионската лига. Отборите зад нас трупат точки, а ние имаме тежка програма: сблъсъци с Интер, Ювентус, Наполи, Лацио и Аталанта. Все още се нуждаем от няколко победи.
Що се отнася до контузиите, всички се справят добре, с изключение на Рубен Лофтъс-Чийк и Матео Габия, както и Сантиаго Хименес, който засега не е с отбора, но скоро ще бъде. Давиде Бартезаги тренира вчера, а утре ще реша кой ще бъде титуляр измежду него и Первис Еступинян, който се справя добре като всички останали. Интер вкарват голове по най-различни начини. Имат добри стрелци от голяма дистанция, добре засичат центриранията и са физически силни в наказателното поле. Зависи кой ще играе утре и дали Дензъл Дъмфрис ще е титуляр например. Те имат много начини за отбелязване на голове. Ние обаче разполагаме с важни качества, за да можем да изиграем добър мач и да вкараме срещу Интер. Моето бъдеще? Обвързан съм с Милан чрез договор до 2027 година. Бъдещето е утре, както и следващата неделя. Щастлив съм в Милан, даже доста щастлив. През юли започнахме проект и клубът работи с мисъл за бъдещето. Но докато не постигнем целта си, фокусът е върху настоящето. Засега нищо не сме постигнали, като Милан трябва да се завърне в ШЛ.
Интер са тим, който се бори за първите две места в първенството от шест години насам. В момента те са най-добрите в шампионата. Разполагат с много опитни, технични и физически силни играчи. Ето, че имат Франческо Пио Еспозито, който е доста силен и талантлив младеж. В момента те са най-силният отбор в първенството. Не знам за какъв мач са се подготвяли, но ние сме готови за един добър и равностоен двубой. Трябва да обръщаме внимание на детайлите. Те са наистина опасен тим в последните 30 метра. Дали битката за Скудетото все още е отворена? Във футбола никога не знаеш какво може да се случи. Първо да изиграем мача, а след това ще видим. Нуждаем се от пет успеха за ШЛ. Трябва да работим мач за мач, опитвайки се да постигнем резултат, което е най-важното нещо. Имаме огромна отговорност и цел за преследване. Наполи са на точка зад нас. Утре ще играем срещу лидера, а в момента сме втори. Каквото и да се случи в този мач, ще останем на същата позиция. Трябва да изиграем добър мач с голям ентусиазъм”, коментира Алегри на пресконференцията си преди дербито.
Снимки: Gettyimages