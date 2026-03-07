Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри се изказа много ласкаво за Интер преди утрешното градско дерби, като увери, че в неговия отбор са концентрирани само върху самия мач.

“Дербито винаги е уникален и специален мач, който е удоволствие за играене и преживяване. Определено ще бъде прекрасна спортна вечер с двубой между първия и втория. Трите точки са важни както за дербито, така и за следващата неделя. Няма да е лесно да ги вземем утре. Изправяме се срещу силен състав, който спечели почти всичките си мачове, освен едно реми и четири загуби. Ще се опитаме да постигнем резултат, като само това е от значение. Утре вечер единственото, което трябва да направим, е да изиграем и преживеем двубоя, пък след това ще видим как ще завърши. След мача ще видим дали все още ще изоставаме с 10 точки, или ще са само 7, или пък ще станат 13. Без значение от утрешния двубой, трябва да сме наясно с нашата цел, защото 57 пункта не стигат за Шампионската лига. Отборите зад нас трупат точки, а ние имаме тежка програма: сблъсъци с Интер, Ювентус, Наполи, Лацио и Аталанта. Все още се нуждаем от няколко победи.

🗣️ Allegri conference press: "The derby is always a special game, unique and beautiful to play and experience. It will certainly be a great night of football, with first place facing second. The three points matter in the derby just as much as they will next Sunday." pic.twitter.com/mhqCvIHtz5 — Milan Posts (@MilanPosts) March 7, 2026

Що се отнася до контузиите, всички се справят добре, с изключение на Рубен Лофтъс-Чийк и Матео Габия, както и Сантиаго Хименес, който засега не е с отбора, но скоро ще бъде. Давиде Бартезаги тренира вчера, а утре ще реша кой ще бъде титуляр измежду него и Первис Еступинян, който се справя добре като всички останали. Интер вкарват голове по най-различни начини. Имат добри стрелци от голяма дистанция, добре засичат центриранията и са физически силни в наказателното поле. Зависи кой ще играе утре и дали Дензъл Дъмфрис ще е титуляр например. Те имат много начини за отбелязване на голове. Ние обаче разполагаме с важни качества, за да можем да изиграем добър мач и да вкараме срещу Интер. Моето бъдеще? Обвързан съм с Милан чрез договор до 2027 година. Бъдещето е утре, както и следващата неделя. Щастлив съм в Милан, даже доста щастлив. През юли започнахме проект и клубът работи с мисъл за бъдещето. Но докато не постигнем целта си, фокусът е върху настоящето. Засега нищо не сме постигнали, като Милан трябва да се завърне в ШЛ.

🗣️ Allegri conference press: "Future? I’m tied to Milan until 2027 with a contract. The future is tomorrow, then next Sunday. I feel good at Milan, I’m very happy here. We started a project in July and the club is working for the future. But until we reach our objective, we must… pic.twitter.com/xHL2we0JhO — Milan Posts (@MilanPosts) March 7, 2026

Интер са тим, който се бори за първите две места в първенството от шест години насам. В момента те са най-добрите в шампионата. Разполагат с много опитни, технични и физически силни играчи. Ето, че имат Франческо Пио Еспозито, който е доста силен и талантлив младеж. В момента те са най-силният отбор в първенството. Не знам за какъв мач са се подготвяли, но ние сме готови за един добър и равностоен двубой. Трябва да обръщаме внимание на детайлите. Те са наистина опасен тим в последните 30 метра. Дали битката за Скудетото все още е отворена? Във футбола никога не знаеш какво може да се случи. Първо да изиграем мача, а след това ще видим. Нуждаем се от пет успеха за ШЛ. Трябва да работим мач за мач, опитвайки се да постигнем резултат, което е най-важното нещо. Имаме огромна отговорност и цел за преследване. Наполи са на точка зад нас. Утре ще играем срещу лидера, а в момента сме втори. Каквото и да се случи в този мач, ще останем на същата позиция. Трябва да изиграем добър мач с голям ентусиазъм”, коментира Алегри на пресконференцията си преди дербито.

🗣️ Allegri conference press: Do I still believe in the Scudetto race? "In football you never know what can happen. First we play tomorrow, then we’ll see. As for the Champions League, we still need five wins if we get one tomorrow, we’ll need one less." pic.twitter.com/gEqcCwPqrA — Milan Posts (@MilanPosts) March 7, 2026

