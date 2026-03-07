Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 719
  • 0

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри се изказа много ласкаво за Интер преди утрешното градско дерби, като увери, че в неговия отбор са концентрирани само върху самия мач.

“Дербито винаги е уникален и специален мач, който е удоволствие за играене и преживяване. Определено ще бъде прекрасна спортна вечер с двубой между първия и втория. Трите точки са важни както за дербито, така и за следващата неделя. Няма да е лесно да ги вземем утре. Изправяме се срещу силен състав, който спечели почти всичките си мачове, освен едно реми и четири загуби. Ще се опитаме да постигнем резултат, като само това е от значение. Утре вечер единственото, което трябва да направим, е да изиграем и преживеем двубоя, пък след това ще видим как ще завърши. След мача ще видим дали все още ще изоставаме с 10 точки, или ще са само 7, или пък ще станат 13. Без значение от утрешния двубой, трябва да сме наясно с нашата цел, защото 57 пункта не стигат за Шампионската лига. Отборите зад нас трупат точки, а ние имаме тежка програма: сблъсъци с Интер, Ювентус, Наполи, Лацио и Аталанта. Все още се нуждаем от няколко победи.

Що се отнася до контузиите, всички се справят добре, с изключение на Рубен Лофтъс-Чийк и Матео Габия, както и Сантиаго Хименес, който засега не е с отбора, но скоро ще бъде. Давиде Бартезаги тренира вчера, а утре ще реша кой ще бъде титуляр измежду него и Первис Еступинян, който се справя добре като всички останали. Интер вкарват голове по най-различни начини. Имат добри стрелци от голяма дистанция, добре засичат центриранията и са физически силни в наказателното поле. Зависи кой ще играе утре и дали Дензъл Дъмфрис ще е титуляр например. Те имат много начини за отбелязване на голове. Ние обаче разполагаме с важни качества, за да можем да изиграем добър мач и да вкараме срещу Интер. Моето бъдеще? Обвързан съм с Милан чрез договор до 2027 година. Бъдещето е утре, както и следващата неделя. Щастлив съм в Милан, даже доста щастлив. През юли започнахме проект и клубът работи с мисъл за бъдещето. Но докато не постигнем целта си, фокусът е върху настоящето. Засега нищо не сме постигнали, като Милан трябва да се завърне в ШЛ.

Интер са тим, който се бори за първите две места в първенството от шест години насам. В момента те са най-добрите в шампионата. Разполагат с много опитни, технични и физически силни играчи. Ето, че имат Франческо Пио Еспозито, който е доста силен и талантлив младеж. В момента те са най-силният отбор в първенството. Не знам за какъв мач са се подготвяли, но ние сме готови за един добър и равностоен двубой. Трябва да обръщаме внимание на детайлите. Те са наистина опасен тим в последните 30 метра. Дали битката за Скудетото все още е отворена? Във футбола никога не знаеш какво може да се случи. Първо да изиграем мача, а след това ще видим. Нуждаем се от пет успеха за ШЛ. Трябва да работим мач за мач, опитвайки се да постигнем резултат, което е най-важното нещо. Имаме огромна отговорност и цел за преследване. Наполи са на точка зад нас. Утре ще играем срещу лидера, а в момента сме втори. Каквото и да се случи в този мач, ще останем на същата позиция. Трябва да изиграем добър мач с голям ентусиазъм”, коментира Алегри на пресконференцията си преди дербито.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

  • 7 март 2026 | 11:00
  • 4591
  • 2
Как Арне Слот може да спаси сезона на Ливърпул и работата си

Как Арне Слот може да спаси сезона на Ливърпул и работата си

  • 7 март 2026 | 09:43
  • 5579
  • 1
Имаше ли фаул преди победния гол на Реал Мадрид

Имаше ли фаул преди победния гол на Реал Мадрид

  • 7 март 2026 | 09:22
  • 5575
  • 25
Време ли е за "Барселона на бъдещето" и как това се различава от модела на Лапорта

Време ли е за "Барселона на бъдещето" и как това се различава от модела на Лапорта

  • 7 март 2026 | 08:56
  • 5051
  • 4
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 21831
  • 10
Манчестър Юнайтед вдига цените на сезонните билети

Манчестър Юнайтед вдига цените на сезонните билети

  • 7 март 2026 | 07:13
  • 4928
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 0:1 Черно море, красив гол за "моряците"

Септември (София) 0:1 Черно море, красив гол за "моряците"

  • 7 март 2026 | 14:57
  • 2607
  • 0
Мансфийлд 1:1 Арсенал, "елените" изравниха

Мансфийлд 1:1 Арсенал, "елените" изравниха

  • 7 март 2026 | 14:14
  • 3413
  • 2
Втора лига на живо: задава се порция с пет мача

Втора лига на живо: задава се порция с пет мача

  • 7 март 2026 | 15:20
  • 3883
  • 4
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 16821
  • 12
Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

  • 7 март 2026 | 06:25
  • 15905
  • 13
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 21831
  • 10