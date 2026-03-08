Модрич купил куп билети за своите близки за потенциалното си последно дерби

Халфът на Милан Лука Модрич е купил около 60 билета, за да могат неговите роднини и приятели да изгледат на живо днешното дерби с Интер, съобщава „Скай Спорт“. Сред тях ще бъде и бившият нападател Марио Манджукич, който също е носил фланелката на „росонерите“. Както е известно, „Джузепе Меаца“ е напълно разпродаден и се очаква клубът да генерира рекордни за Серия "А" приходи в размер на поне 8,7 млн. евро.

Огромен залог в дербито на Милано

От италианската телевизия добавят, че е възможно именно тазвечерният сблъсък да е последното голямо дерби в кариерата на 40-годишния хърватин. Както е известно, договорът на Модрич е само за един сигурен сезон и ако не пожелае да активира опцията за удължаването му за още една година, през лятото той ще може да напусне клуба като свободен агент или дори да се оттегли от футбола. Смята се, че в клуба държат полузащитникът да остане на „Сан Сиро“ за още един сезон, но решението е изцяло на ветерана, който през настоящата кампания е твърд титуляр със своите 29 мача с два гола и три асистенции във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages