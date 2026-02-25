Популярни
  2. Реал Мадрид
  3. Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

  • 25 фев 2026 | 14:24
  • 302
  • 0

Френската звезда на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще пропусне днешния реванш срещу Бенфика от плейофите в Шампионската лига, потвърдиха от клуба. Нападателят продължава да се бори с проблемите си в лявото коляно, които наложиха да пропусне няколко мача в последните седмици. Лекарският и треньорският щаб на “лос бланкос” са прегледали щателно ситуацията и в крайна сметка е взето решение, че играчът ще остане извън групата.

Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"
Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

От “Марка” допълват, че отсъствието на Мбапе може да се окаже по-дългосрочно и да той да може да се завърне в групата на Реал Мадрид едва за евентуалните 1/8-финали в Шампионската лига, които трябва да се състоят във втората седмица на март. За целта мадридчани трябва да се справят окончателно с Бенфика тази вечер, след като преди седмица надделяха с минималното 1:0 в Лисабон. Французинът също не е останал удовлетворен от подхода на щаба на Реал Мадрид и взетите решения относно лечението на продължаващия от доста време дискомфорт в лявото коляно.

Мбапе ще пропусне реванша срещу Бенфика
Мбапе ще пропусне реванша срещу Бенфика
Снимки: Gettyimages

