Герой и грешник

Евертон Бала определено беше основно действащо лице при победата на Левски над Локомотив (София) с 4:3 в среща от 23-ия кръг на efbet Лига. Рядко се случва играч да бъде едновременно герой и грешник в такава голяма крайност със своите действия в дефанзивен план от една страна и в офанзивен от друга.

Фактите говорят, че персонални грешки в една или друга степен на бразилеца доведоха до трите попадения на “железничарите”. От друга пък атакуващият играч отбеляза страхотен гол за 1:0 и след това вкара още един път с отлично изпълнена дузпа, с което помогна много за крайния успех.

Ако разгледаме по-детайлно статистиката на Бала от срещата и се абстрахираме от очевидното - грешките и головете му, ще видим, че бразилецът направи стабилен мач с действията си на терена. Евертон има три точни удара в рамките на вратата от също толкова опита. Освен това той беше и активен в играта с топка, завършвайки с 84% точност на подаванията и 100% успеваемост в дрибъла - 3 от 3, което говори за увереност при надиграването един на един със съперников футболист.

Бала влезе в 16 дуела и спечели повече от половината от тях, като не извърши нито едно нарушение - рядко съчетание между агресия и дисциплина. 59 действия с топката в срещата, от които 45 успешни (76%), което говори за солидно присъствие при изграждането на атаките. Футболистът подаде 38 пъти, като 32 от пасовете му намериха адресат, а в последната третина записа две точни подавания и един ключов пас. В дефанзивен план, ако се абстрахираме от споменатите грешки, довели до попадения, той спечели и четири от четирите си защитни дуела и направи една интервенция, без да извърши нито един фаул.