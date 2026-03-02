Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Герой и грешник

Герой и грешник

  • 2 март 2026 | 15:58
  • 2611
  • 2

Евертон Бала определено беше основно действащо лице при победата на Левски над Локомотив (София) с 4:3 в среща от 23-ия кръг на efbet Лига. Рядко се случва играч да бъде едновременно герой и грешник в такава голяма крайност със своите действия в дефанзивен план от една страна и в офанзивен от друга.

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Фактите говорят, че персонални грешки в една или друга степен на бразилеца доведоха до трите попадения на “железничарите”. От друга пък атакуващият играч отбеляза страхотен гол за 1:0 и след това вкара още един път с отлично изпълнена дузпа, с което помогна много за крайния успех.

Ако разгледаме по-детайлно статистиката на Бала от срещата и се абстрахираме от очевидното - грешките и головете му, ще видим, че бразилецът направи стабилен мач с действията си на терена. Евертон има три точни удара в рамките на вратата от също толкова опита. Освен това той беше и активен в играта с топка, завършвайки с 84% точност на подаванията и 100% успеваемост в дрибъла - 3 от 3, което говори за увереност при надиграването един на един със съперников футболист.

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Бала влезе в 16 дуела и спечели повече от половината от тях, като не извърши нито едно нарушение - рядко съчетание между агресия и дисциплина. 59 действия с топката в срещата, от които 45 успешни (76%), което говори за солидно присъствие при изграждането на атаките. Футболистът подаде 38 пъти, като 32 от пасовете му намериха адресат, а в последната третина записа две точни подавания и един ключов пас. В дефанзивен план, ако се абстрахираме от споменатите грешки, довели до попадения, той спечели и четири от четирите си защитни дуела и направи една интервенция, без да извърши нито един фаул.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 1503
  • 3
Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

  • 2 март 2026 | 15:29
  • 3215
  • 6
Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

  • 2 март 2026 | 15:05
  • 1017
  • 0
Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

  • 2 март 2026 | 14:58
  • 500
  • 0
Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

  • 2 март 2026 | 14:25
  • 770
  • 1
ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

  • 2 март 2026 | 14:19
  • 746
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

  • 2 март 2026 | 16:49
  • 1797
  • 7
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 10051
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 25737
  • 46
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 3002
  • 7
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 7015
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 6594
  • 8