Рилдо е готов за сблъсъка с Лудогорец

Бройката на играчите, на които Хулио Веласкес може да разчита в четвъртък, се увеличи с още двама. Към тренировката вчера се присъедини юношеският национал Иво Мотев, който в последните дни стартира на два пъти като титуляр за тима на България до 19 години при победите над Северна Македония.

В редиците отново е и Рилдо Фильо, който се възстановяваше от контузия. Тя го извади от групата за мачовете с ЦСКА 1948 и Локомотив (София), пише "Мач Телеграф".

Аут отново обаче е Карл Фабиен, за когото Велескес си призна, че най-после трябва да се намери някакво решение.