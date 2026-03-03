Популярни
Очаквайте в 10:30 Хулио Веласкес с последни новини за "сините" преди дербито в Разград
  3. Рилдо е готов за сблъсъка с Лудогорец

Рилдо е готов за сблъсъка с Лудогорец

  • 3 март 2026 | 09:37
  • 411
  • 1

Бройката на играчите, на които Хулио Веласкес може да разчита в четвъртък, се увеличи с още двама. Към тренировката вчера се присъедини юношеският национал Иво Мотев, който в последните дни стартира на два пъти като титуляр за тима на България до 19 години при победите над Северна Македония.

В редиците отново е и Рилдо Фильо, който се възстановяваше от контузия. Тя го извади от групата за мачовете с ЦСКА 1948 и Локомотив (София), пише "Мач Телеграф".

Аут отново обаче е Карл Фабиен, за когото Велескес си призна, че най-после трябва да се намери някакво решение.

