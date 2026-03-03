Шансовете за "синя" титла вече са над 90%

Левски постигна четвърта последователна победа от началото на пролетния полусезон в efbet Лига, а основният му конкурент за шампионската титла Лудогорец направи втора поредна грешна стъпка. "Сините" се наложиха над Локомотив (София) с 4:3 на "Герена", а ден по-късно отборът на Пер-Матиас Хьогмо завърши наравно 1:1 с Локомотив (Пловдив), след като в предния кръг загуби от другия пловдивски тим - Ботев (1:2).

🔵 Levski moves to a 12 point advantage after 🟢 Ludogorets slipped up again!



🔵 Levski now at 91% to win their first title in 17 years! 🏆



🇧🇬 Parva Liga - MD23 biggest shifts:



🏆 Title:

📈 +7% Levski Sofia (won 4-3 vs Lokomotiv Sofia)

📉 -5% Ludogorets (drew 1-1 vs Lokomotiv… pic.twitter.com/Zm2AZ5hD64 — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 2, 2026

Така разликата между софиянци и разградчани стана цели 12 точки, което увеличи шансовете на Левски да спечели първата си титла от 17 години насам на 91%, сочат изчисленията на Football Meets Data.

В предстоящия кръг от efbet Лига двата отбора ще се изправят един срещу друг на стадион "Хювефарма Арена", а пред "сините" стои възможността да дръпнат с 15 точки на върха и до голяма степен да убият интригата за първото място още сега. До края на редовния сезон остават 7 кръга, а тимовете от първата четворка ще имат още 6 мача.