  Шансовете за "синя" титла вече са над 90% 

Шансовете за "синя" титла вече са над 90% 

  • 3 март 2026 | 15:34
  • 1180
  • 1
Левски постигна четвърта последователна победа от началото на пролетния полусезон в efbet Лига, а основният му конкурент за шампионската титла Лудогорец направи втора поредна грешна стъпка. "Сините" се наложиха над Локомотив (София) с 4:3 на "Герена", а ден по-късно отборът на Пер-Матиас Хьогмо завърши наравно 1:1 с Локомотив (Пловдив), след като в предния кръг загуби от другия пловдивски тим - Ботев (1:2).

Така разликата между софиянци и разградчани стана цели 12 точки, което увеличи шансовете на Левски да спечели първата си титла от 17 години насам на 91%, сочат изчисленията на Football Meets Data.

В предстоящия кръг от efbet Лига двата отбора ще се изправят един срещу друг на стадион "Хювефарма Арена", а пред "сините" стои възможността да дръпнат с 15 точки на върха и до голяма степен да убият интригата за първото място още сега. До края на редовния сезон остават 7 кръга, а тимовете от първата четворка ще имат още 6 мача.

