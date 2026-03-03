Левски си хареса халф от Славия

Левски е устремен към главната си цел – да удържи преднината си и да сложи край на хегемонията на Лудогорец, но това не означава, че на „Герена“ не гледат и по-напред. И затова вече се търсят играчи на постовете, където се смята, че Beласкес ще има нужда, независимо как ще завърши сезонът.

Смята се, че „сините“ имат нужда от попълнения в средата на терена, където е ясно, че Карлос Охене няма да получи нов договор, а бъдещето на Георги Костадинов все още не е ясно. Опитният халф също е обвързан със „сините“ до лятото. Той ще решава тогава дали ще продължи да играе, или не. На „Герена“ искаха да елиминират част от проблемите си с привличането на Марселино Кареасо, но този вариант пропадна.

Така от Левски вече гледат други възможности. И една от тях е от родното първенство. Хулио Веласкес си е харесал Кристиян Стоянов от Славия, твърди "Мач Телеграф". Според запознати, той му е направил впечатление с изявите си в националния отбор, където се представи доста добре. Освен това допълнително му се е набил в очите с мачовете си за „белите“. А тези през есента са били анализирани от „сините“ заради възможността да вземат Исак Соле. Както е известно обаче, това също не се случи. Халфът стана мисия невъзможна, след като ЦСКА се хвърли за него и в крайна сметка Соле се озова в базата на „червените“ в Панчарево.

Стоянов се смята за добра опция и като години. Талантът бе спряган за „Герена“ и през миналата зима, но тогава Левски се насочи към други двама играчи на Славия – Светослав Вуцов и Карл Фабиен. Първият в момента е титуляр, а Фабиен се очертава голямото разочарование. Французинът постоянно е преследван от контузии.

„Сините“ обаче няма да бъдат единствени за Стоянов, който от началото на пролетта лекува травма и не играе. Смята се, че в ЦСКА също следят изявите му под лупа. А и Венцеслав Стефанов е поставил доста висока цена и за него, и за Балов.