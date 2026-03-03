Популярни
Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Локо (Пд)

  • 3 март 2026 | 12:46
Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Локомотив (Пловдив). Двата тима се изправят един срещу друг в понеделник (9 март) от 18:00 часа на стадион “Георги Аспарухов”.

Левски - Локо (София) е най-посетения мач през пролетта до момента

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Билетите за двубоя от 25-ия кръг срещу „Локомотив“ (Пловдив) са в продажба – достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ и в мрежата на Eventim.

Вземи своя билет онлайн тук: https://bit.ly/3N0qLGa

Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.

