Мустафа Сангаре: Ще работя всеки ден, за да се завърна по-силен

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре излезе с публикация в социалните мрежи, след като стана ясно, че ще бъде извън игра през следващите два месеца. Таранът на "сините" е получил сериозна контузия в коляното по време на двубоя с Локомотив (София), а той се надява да се завърне на терена за решителните мачове на своя отбор през май.

Към момента тимът на Хулио Веласкес има преднина от 12 точки пред втория Лудогорец, с който ще премери сили в четвъртък (5 март) на стадион "Хювефарма Арена".

"Неочакваните ситуации са част от живота.

Дадох всичко за отбора и се гордея, че помогнах въпреки обстоятелствата.

Пълно доверие в отбора да продължи да работи и да остане фокусиран върху целта ни.

Ще работя всеки ден, за да се завърна по-силен и да бъда готов, когато сезонът влезе в най-решителната си фаза.

Ще се видим скоро, Левски!", написа Сангаре в "Инстаграм".

