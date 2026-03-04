Ветераните на Левски ще гостуват в Хаджидимово

Ветераните на Левски гостуват на Места за приятелска среща. Хаджидимово ще стане сцена на истински футболен празник на 2-и май от 17:00 часа на стадион "Димитър Лекин".

"Тук идват легенди, които са прославяли България и синия клуб през годините: Пламен Николов – четвърти в света, Даниел Боримиров – четвърти в света, Георги Тодоров, Емил Спасовм Стефан Аладжов, братята Йордан и Веселин Миневи, Георги Сърмов, Емил Ангелов, Емил Велев, Петър Курдов имного други", написаха организаторите.