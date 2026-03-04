Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Ветераните на Левски ще гостуват в Хаджидимово

Ветераните на Левски ще гостуват в Хаджидимово

  • 4 март 2026 | 09:57
  • 458
  • 0
Ветераните на Левски ще гостуват в Хаджидимово

Ветераните на Левски гостуват на Места за приятелска среща. Хаджидимово ще стане сцена на истински футболен празник на 2-и май от 17:00 часа на стадион "Димитър Лекин".

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец
Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

"Тук идват легенди, които са прославяли България и синия клуб през годините: Пламен Николов – четвърти в света, Даниел Боримиров – четвърти в света, Георги Тодоров, Емил Спасовм Стефан Аладжов, братята Йордан и Веселин Миневи, Георги Сърмов, Емил Ангелов, Емил Велев, Петър Курдов имного други", написаха организаторите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

  • 4 март 2026 | 09:18
  • 914
  • 1
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

  • 4 март 2026 | 09:06
  • 504
  • 0
Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

  • 4 март 2026 | 08:37
  • 8995
  • 6
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3670
  • 48
Иван Кочев: Много пропуснахме

Иван Кочев: Много пропуснахме

  • 4 март 2026 | 07:59
  • 883
  • 1
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3272
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3670
  • 48
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3272
  • 4
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 3354
  • 0
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 27489
  • 20
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 56208
  • 169
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 39852
  • 41