Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

Красимир Димитров е добре познато име в българския футбол. Той е двукратен шампион на България с Левски и Локомотив Пловдив. При пловдивчани той дори получава капитанската лента, а в елита навърта общо над 330 мача. В подкаста FootballStorycast Краси Димитров се върна назад в годините и разказа как Локомотив спечели титлата през 2004 година, докато президент на клуба е Георги Илиев. Сърцатият халф още помни деня на убийството на Илиев, случило се след отстраняването на ОФК Белград в европейските клубни турнири.

"Бяхме шокирани, все пак ставаше въпрос за убийството на човек. Всичко се случи след мача с ОФК Белград, когато ги бяхме отстранили. Радостта ни беше голяма. В рейса се радвахме. Тръгнахме от стадиона в Бургас към Пловдив и на кръговото за Слънчев бряг имаше струпана много полиция. Имаше страшно много коли и мотористи. Убийството е станало точно тогава или може би малко след като сме напуснали Бургас в посока Пловдив. Наков говореше по телефона. Георги Илиев му се обади, докато пътувахме. Докато разговаряли, е станало убийството. Жоро Илиев се обади на Наков и му е казал, че е много доволен, радвал се е като малко дете. Казал му е да увеличи премията ни. Както са разговаряли с Наков, разговорът прекъсва. Наков опитва три-четири пъти да го набере, но отсреща никой не вдига. Минаха три-четири минути и някой се обади на Наков, за да каже, че е станала трагедията. Малко по-надолу по пътя ни настигна охраната на Георги Илиев. Взеха доктора и Наков и заминаха за Слънчев бряг. Беше много тежко. До Пловдив целият рейс беше в мълчание. На едно място по магистралата спряхме. Имаше много фенове, които бяха научили новината и бяха спрели колите си. Всички плачеха като малки деца".

"За толкова време, докато Георги Илиев беше президент на Локомотив, не разбрах по някакъв начин, че шеф ни е човек от подземния свят. Всички беше напълно нормално. Не играхме за много пари, но пък всички се изплащаше на секундата".