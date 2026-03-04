Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за срещата с Арда от 24-ия кръг на efbet Лига. От нея заради наказание отпадна Ертан Томбак, който ще пропусне следващите два мача на "моряците" след получения директен червен картон при гостуването в Добрич на Добруджа. Неговото място в групата заема младият Кристиан Михайлов.

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

В групата за срещата са Пламен Илиев, Кристиан Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Димитър Тонев, Андреас Калкан, Кристиан Михайлов, Николай Златев, Давид Телеш, Георги Лазаров, Селсо Сидней и Хорхе Падиля.