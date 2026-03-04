Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

  • 4 март 2026 | 09:06
  • 502
  • 0
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за срещата с Арда от 24-ия кръг на efbet Лига. От нея заради наказание отпадна Ертан Томбак, който ще пропусне следващите два мача на "моряците" след получения директен червен картон при гостуването в Добрич на Добруджа. Неговото място в групата заема младият Кристиан Михайлов.

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

В групата за срещата са Пламен Илиев, Кристиан Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Димитър Тонев, Андреас Калкан, Кристиан Михайлов, Николай Златев, Давид Телеш, Георги Лазаров, Селсо Сидней и Хорхе Падиля.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

  • 4 март 2026 | 09:18
  • 912
  • 1
Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

  • 4 март 2026 | 08:37
  • 8955
  • 6
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3664
  • 48
Иван Кочев: Много пропуснахме

Иван Кочев: Много пропуснахме

  • 4 март 2026 | 07:59
  • 882
  • 1
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3256
  • 4
Университатя (Клуж) изхвърли тима на Чорбаджийски и Антони Иванов от Купата на Румъния

Университатя (Клуж) изхвърли тима на Чорбаджийски и Антони Иванов от Купата на Румъния

  • 4 март 2026 | 04:18
  • 809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3664
  • 48
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3256
  • 4
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 3320
  • 0
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 27471
  • 20
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 56192
  • 169
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 39828
  • 41