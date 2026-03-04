Иван Кочев: Много пропуснахме

Вчера, Марица (Милево) и гостуващия му Секирово (Раковски) завършиха 1:1. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Хикс в Милево

„Получихме гол след рикошет, след което изравнихме и от там започнахме да пропускаме положение след положение. Още през първото полувреме спокойно можехме да вкараме втори гол, с което да успокоим мача. Но отново не бяхме достатъчно концентрирани. През второто полувреме буквално играхме на една врата. Ударихме няколко пъти гредите, а противникът разчиташе предимно на контраатаки. И истината е, че можеше да ни изненадат неприятно при една от тях“.

Снимка: fcsekirovo.com