  2. Марица (Милево)
Иван Кочев: Много пропуснахме

  • 4 март 2026 | 07:59
  • 444
  • 0
Вчера, Марица (Милево) и гостуващия му Секирово (Раковски) завършиха 1:1. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Хикс в Милево

„Получихме гол след рикошет, след което изравнихме и от там започнахме да пропускаме положение след положение. Още през първото полувреме спокойно можехме да вкараме втори гол, с което да успокоим мача. Но отново не бяхме достатъчно концентрирани. През второто полувреме буквално играхме на една врата. Ударихме няколко пъти гредите, а противникът разчиташе предимно на контраатаки. И истината е, че можеше да ни изненадат неприятно при една от тях“.

Снимка: fcsekirovo.com

