  Тотнъм
Тудор: В момента не можем да мислим за стил, а само за трите точки

  • 26 фев 2026 | 16:39
Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор призна, че в момента не може да мисли за стил и начин на игра, защото е много важно отборът да печели максимум точки от своите мачове. “Шпорите” са едва на четири пункта над зоната на изпадащите, а в края на седмицата им предстои ново лондонско дерби - гостуване на Фулъм.

"Няма много време да мислим за представяне или стил. За всеки мач трябва да се готвим по този начин: “Как ще вземем трите точки?”. За съжаление, това е пределно ясно за мен. Аз не съм от типа треньори, които не иска да “лекува” стила и представянето, но в този момент е невъзможно да мислим за такива неща”, заяви Тудор.

Хърватинът коментира и видеото, което се завъртя в социалните мрежи. На него изглежда, че Ван де Вен напълно игнорира инструкциите, които Тудор му дава по време на дербито с Арсенал.

“Това не беше инструкция към Мики, а към целия отбор - да се изтегли напред. Защото искаме този стил, в който пресираме високо. В този момент обаче това може би беше твърде много за тях. Нищо специално не се е случило”.

Мениджърът добави, че Педро Поро и Кевин Дансо ще бъдат на разположение за маза с Фулъм в неделя, след като се възстановиха от своите травми и вече подновиха тренировки.

Снимки: Imago

