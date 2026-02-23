Популярни
  • 23 фев 2026 | 12:39
Бившият нападател на Ливърпул Дарвин Нунес може да се завърне в Премиър лийг. Уругваецът бе продаден през август на Ал-Хилал срещу 46 милиона паунда. Той вкара девет гола и направи пет асистенции в 24 мача до момента, но след привличането на Карим Бензема Нунес бе изваден от състава за местния шампионат и до края на сезона може да играе само в мачовете от Азиатската шампионска лига. Това бе направено заради ограничението на броя чужденци, които могат да бъдат регистрирани в тима.

Разочарован от това отношение, Нунес обмисля бъдещето си в клуба и е много вероятно да напусне през лятото. Според TEAMtalk представители на уругваеца вече са разговаряли с няколко клуба от елита на Англия, сред които са Нюкасъл и Тотнъм.

Атлетико Мадрид и Ювентус също през лятото проявяваха интерес към Нунес. През миналия месец пък имаше спекулации в Турция, че нападателят може да премине във Фенербахче.

При всички положения, ако иска да се завърне в Европа, Нунес ще трябва да се съгласи на доста по-ниска заплата, защото в момента получава по 400 000 паунда в Ал-Хилал.

