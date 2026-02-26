Кои отбори ще стигнат до 1/8-финалите в Лигата на конференциите?

Днес предстоят осемте реванша от плейофния кръг в Лигата на конференциите. След тяхното изиграване ще станат ясни всички осминафиналисти в третия по сила европейски клубен турнир.

Някои от фаворитите не успяха да се класират в топ 8 на основната фаза и им се наложи да минат през плейофите. Фиорентина до голяма степен си свърши работата срещу Ягелония след успех с 3:0 в Полша, но Кристъл Палас стигна само до 1:1 при визитата си на Зрински (Мостар).

АЗ Алкмаар изненадващо загуби визитата си на арменския Ноа и ще трябва да наваксва пред своя публика. Лозана ще посрещне Сигма (Оломоуц) след 1:1 в Чехия.

Фаворити за класиране в следващия кръг след победи като гост са Самсунспор, Целье и Лех (Познан).