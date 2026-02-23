Звезда на Арсенал се подигра с Тотнъм в социалните мрежи

Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш не пропусна да се подиграе на големия съперник Тотнъм след разгромната победа в дербито в неделя с 4:1, забеляза "Дейли Мейл".
Бразилецът публикува в социалните мрежи снимка, на която е в клубния автобус. 28-годишният бранител е с анцуга на „артилеристите“ по време на краткото пътуване обратно през северен Лондон.
В ръцете си той държи наградата си за играч на мача, пакетче M&Ms, кенче с напитка и комплект карти за игра, като картата с номер 4 е обърната към камерата – ясна препратка към броя голове, които Арсенал отбеляза във вратата на безпомощния Тотнъм.
Еберечи Езе и Виктор Гьокереш вкараха по два гола при разгрома с 4:1 – само три месеца, след като Арсенал спечели със същия резултат и в предишния мач.
Публикацията беше посрещната с одобрение от съотборниците на Габриел. Капитанът Деклан Райс отговори с пет смеещи се емотикони и три сърца, а Габриел Мартинели и Пиеро Инкапие коментираха с „Completinho chefe“ – бразилски жаргон, означаващ „пълен шеф“.
Кристиан Москера също се забавляваше, отговаряйки с четири смеещи се емотикони, а бившата звезда на женския отбор на Арсенал, Алекс Скот, публикува два емотикона с ръкопляскане.
Сънародникът на Габриел и негов съотборник в националния отбор на Бразилия, Ричарлисон, обаче може и да не е намерил публикацията за забавна. Нападателят на Спърс, който влезе като резерва при загубата в неделя, беше дискретно тагнат в публикацията, както забелязаха някои по-наблюдателни фенове.
Това е продължение на шеговитата онлайн вражда, която започна миналия юли, когато звездата на Спърс публикува снимка на своята награда за играч на мача и тагна Габриел след победата на Тотнъм с 1:0 над Арсенал в Хонконг.
Габриел има завиден актив в дербитата на Северен Лондон, като е бил от печелившата страна в осем от своите 11 мача, губейки само два. Победата на Арсенал възстанови преднината им от пет точки на върха в класирането на Премиър лийг след успеха на Манчестър Сити срещу Нюкасъл в събота.
Снимки: Imago