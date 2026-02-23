Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Звезда на Арсенал се подигра с Тотнъм в социалните мрежи

Звезда на Арсенал се подигра с Тотнъм в социалните мрежи

  • 23 фев 2026 | 09:46
  • 348
  • 0

Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш не пропусна да се подиграе на големия съперник Тотнъм след разгромната победа в дербито в неделя с 4:1, забеляза "Дейли Мейл".

Бразилецът публикува в социалните мрежи снимка, на която е в клубния автобус. 28-годишният бранител е с анцуга на „артилеристите“ по време на краткото пътуване обратно през северен Лондон.

В ръцете си той държи наградата си за играч на мача, пакетче M&Ms, кенче с напитка и комплект карти за игра, като картата с номер 4 е обърната към камерата – ясна препратка към броя голове, които Арсенал отбеляза във вратата на безпомощния Тотнъм.

Еберечи Езе и Виктор Гьокереш вкараха по два гола при разгрома с 4:1 – само три месеца, след като Арсенал спечели със същия резултат и в предишния мач.

Публикацията беше посрещната с одобрение от съотборниците на Габриел. Капитанът Деклан Райс отговори с пет смеещи се емотикони и три сърца, а Габриел Мартинели и Пиеро Инкапие коментираха с „Completinho chefe“ – бразилски жаргон, означаващ „пълен шеф“.

Кристиан Москера също се забавляваше, отговаряйки с четири смеещи се емотикони, а бившата звезда на женския отбор на Арсенал, Алекс Скот, публикува два емотикона с ръкопляскане.

Артета: Това е красотата на футбола
Артета: Това е красотата на футбола

Сънародникът на Габриел и негов съотборник в националния отбор на Бразилия, Ричарлисон, обаче може и да не е намерил публикацията за забавна. Нападателят на Спърс, който влезе като резерва при загубата в неделя, беше дискретно тагнат в публикацията, както забелязаха някои по-наблюдателни фенове.

Това е продължение на шеговитата онлайн вражда, която започна миналия юли, когато звездата на Спърс публикува снимка на своята награда за играч на мача и тагна Габриел след победата на Тотнъм с 1:0 над Арсенал в Хонконг.

Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни
Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

Габриел има завиден актив в дербитата на Северен Лондон, като е бил от печелившата страна в осем от своите 11 мача, губейки само два. Победата на Арсенал възстанови преднината им от пет точки на върха в класирането на Премиър лийг след успеха на Манчестър Сити срещу Нюкасъл в събота.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Артета: Това е красотата на футбола

Артета: Това е красотата на футбола

  • 23 фев 2026 | 07:57
  • 2058
  • 0
Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

  • 23 фев 2026 | 07:43
  • 2645
  • 2
Флик: Важно е, че отново сме начело

Флик: Важно е, че отново сме начело

  • 23 фев 2026 | 07:33
  • 2072
  • 1
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 2769
  • 0
Треньорът на Парма: Не е лесно да останеш концентриран срещу толкова силен отбор

Треньорът на Парма: Не е лесно да останеш концентриран срещу толкова силен отбор

  • 23 фев 2026 | 06:27
  • 1339
  • 1
Асистентът на Алегри: Днес нямахме късмет

Асистентът на Алегри: Днес нямахме късмет

  • 23 фев 2026 | 05:41
  • 2588
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 10174
  • 5
Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 4723
  • 18
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 2769
  • 0
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 19570
  • 61
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 29847
  • 54
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 37860
  • 69