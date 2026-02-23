Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Невил: Арсенал отговори на всички въпроси и изигра почти перфектен мач срещу Тотнъм

Невил: Арсенал отговори на всички въпроси и изигра почти перфектен мач срещу Тотнъм

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 464
  • 0

Арсенал отговори на всички въпроси и изигра почти перфектен мач срещу Тотнъм, заяви анализаторът на Sky Sports Гари Невил. "Артилеристите" надиграха градските си съперници с 4:1 и в момента са на пет точки пред Манчестър Сити, макар че "гражданите" са с мач по-малко.

"Арсенал отговори на всички въпроси. Играха добре и доминираха още в първите 20 минути. Вкараха и гол, а всичко се развиваше по план", заяви Невил за Sky Sports.  "От целия мач видях само едни 30 секунди, в които бяха невнимателни и позволиха на Тотнъм да се върне. На почивката също се питах дали ще играят толкова силно и през второто полувреме, а те отговориха светкавично. След това пък се чудехме дали могат да довършат съперника, а те направиха и това", продължи Невил.  "Каквото и предизвикателство да получеше в този мач, Арсенал моментално отговаряше. Могат ли да вкарват? В неделя се справиха отлично и този мач бе почти перфектен за тях", каза още той. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

  • 23 фев 2026 | 15:37
  • 1738
  • 0
Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

  • 23 фев 2026 | 15:30
  • 5129
  • 5
Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

  • 23 фев 2026 | 15:18
  • 982
  • 1
Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

  • 23 фев 2026 | 14:53
  • 651
  • 0
Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

  • 23 фев 2026 | 14:23
  • 1728
  • 0
Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

  • 23 фев 2026 | 14:14
  • 3849
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

  • 23 фев 2026 | 18:44
  • 11095
  • 51
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 14905
  • 58
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 14971
  • 11
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 22263
  • 14
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 3901
  • 5
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 8265
  • 0