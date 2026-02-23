Невил: Арсенал отговори на всички въпроси и изигра почти перфектен мач срещу Тотнъм

Арсенал отговори на всички въпроси и изигра почти перфектен мач срещу Тотнъм, заяви анализаторът на Sky Sports Гари Невил. "Артилеристите" надиграха градските си съперници с 4:1 и в момента са на пет точки пред Манчестър Сити, макар че "гражданите" са с мач по-малко.

"Арсенал отговори на всички въпроси. Играха добре и доминираха още в първите 20 минути. Вкараха и гол, а всичко се развиваше по план", заяви Невил за Sky Sports. "От целия мач видях само едни 30 секунди, в които бяха невнимателни и позволиха на Тотнъм да се върне. На почивката също се питах дали ще играят толкова силно и през второто полувреме, а те отговориха светкавично. След това пък се чудехме дали могат да довършат съперника, а те направиха и това", продължи Невил. "Каквото и предизвикателство да получеше в този мач, Арсенал моментално отговаряше. Могат ли да вкарват? В неделя се справиха отлично и този мач бе почти перфектен за тях", каза още той.