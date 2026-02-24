От Ювентус платили сериозна компенсация за раздялата с Тудор, хърватинът си намери нова работа само месец по-късно

Уволнението на Игор Тудор и неговия щаб е струвало на Ювентус 7,6 милиона евро. Това става ясно от публикувания по-рано днес финансов доклад за второто полугодие на 2025 година. Хърватският специалист бе назначен начело на “бианконерите” на 23 март 2025 година с договор до края на сезона, но добрите изяви на тима и класирането в Шампионска лига му спечелиха контракт до юни 2027 година. Лошите изяви на тима през следващата кампания доведоха до освобождаването му на 27 октомври, когато бе заменен от Лучано Спалети.

Тудор и асистентите му са подписали официално споразумение с ръководството на Ювентус за прекратяване на договорните отношения между двете страни на 8 януари тази година. Интересното е, че само няколко седмици по-късно той застана начело на английския Тотнъм. Той дебютира начело на “шпорите” през уикенда с тежко поражение с 4:1 от Арсенал.

Снимки: Gettyimages