Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" с две промени

  • 26 фев 2026 | 19:45
  • 5848
  • 39
Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" с две промени

Ференцварош и Лудогорец играят при 0:0 в среща реванш от плейофния кръг на Лига Европа.

Първият двубой от преди седмица в Разград завърши 2:1 за българския шампион.

Наставникът на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо направи две промени сред 11-те спрямо първия мач. Нахмиас замени наказания Алмейда, а Ногейра отстъпи мястото си на Маркус.

Домакините пък заложиха на само една рокада - Жозеф стартира вместо Ковачевич.

ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 0:0

ФЕРЕНЦВАРОШ: 99. Гроф, 4. Гомез, 27. Сисе, 28. Раемакерс, 25. Макрецкис, 36. Каниховски, 15. Фани, 23. Йотвош, 20. Каду, 11. Юсуф, 75. Жозеф

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 24. Вердон, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 11. Видал, 14. Станич, 77. Маркус, 9. Дуа

