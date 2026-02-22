Съставите на Тотнъм и Арсенал

Тотнъм приема Арсенал в дербито на Северен Лондон. "Артилеристите" направиха две поредни равенства в първенството и след вчерашния успех на Манчестър Сити вече разликата с "гражданите" е само с две точки. През седмицата Арсенал водеше с два гола на последния в класирането Уулвърхамптън, но срещата завърши 2:2. Това ще е първият мач на Игор Тудор като треньор на "шпорите", които са на четири точки от зоната на изпадащите.

Тудор е заложил на Рандал Коло Муани на върха на атаката, а Доминик Соланке е оставен на резервната скамейка. Жоао Палиня пък заменя контузения Уилсон Одобер. Ричарлисон е възстановен и е в групата за двубоя. Капитанът Кристиан Ромеро е наказан.

Микел Артета е направил две промени от мача с Уулвърхамптън. Еберечи Езе е титуляр за сметка на Нони Мадуеке. Това означава, че Букайо Сака ще се върне на традиционната си позиция отдясно, а Езе ще играе зад Виктор Гьокереш. Другата променя е Леандро Тросар влиза на мястото на Габриел Мартинели.

