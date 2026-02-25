Популярни
Бивш наставник на Аякс си тръгва от Тотнъм след месец в клуба

  • 25 фев 2026 | 10:52
  • 502
  • 0

Бившият наставник на Аякс Джон Хейтинга е напуснал Тотнъм само месец, след като бе привлечен за асистент на Томас Франк, съобщава местната преса. Датчанинът бе уволнен наскоро, но нидерландецът е получил уверение, че желанието на хората в клуба е да остане и да продължи да помага на новия мениджър Игор Тудор, но той е отказал това предложение.

“Беше му предложено да остане, дори бе помолен. Всички останали треньори, всички скандинавци, си тръгнаха. И след три седмици казаха на Джон: “Моля те, остани и довърши договора си.” Това е голямо постижение за някой, който е работил там само три седмици. Но той отговори: “Да, но сега Игор Тудор, който е хърватин, идва с цял щаб за три или четири седмици.” Този човек непрекъснато е наеман в спешни ситуации, а това почти никога не работи. Защо направиха това, е загадка за мен. И след това ще дойде нов треньор. Така че може да се наложи да си тръгнеш два пъти. Той отговори, че мисли това за безмислено и трябва да си тръгне сега,” обяви агентът на Хейтинга - Роб Янсен.

Янсен предположи още, че сред ръководителите на “шпорите” е имало идея Хейтинга да бъде назначен за мениджър на тима, но в крайна сметка е преценено, че това няма да се случи.

“Имаше шанс той да поеме отбора. Имахме едно наум за тази възможност, но от клуба решиха да не го правят. След три седмици в отбора решиха, че е твърде рано. Значи, тогава имате временен мениджър. Какво прави ръководството, или в този случай собствениците, семейство Люис? Те избират някакъв вид сигурност. Наемат някой с опит, който има репутацията на мениджър за кризисни ситуации за клубове в беда, който ще се справи за няколко седмици. Това спасява имиджа им,” обясни ситуацията Янсен.

Снимки: Gettyimages

