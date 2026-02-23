Артета: Това е красотата на футбола

Микел Артета говори след убедителния успех на неговия Арсенал с 4:1 в гостуването на Тотнъм в дербито на Северен Лондон. С това “артилеристите” направиха успешен опит временно да запушат устите на най-големите си критици, печелейки важен мач след поредица лоши резултати.

„Много съм щастлив, много се гордея с начина, по който подходихме към мача. Инициативата и качеството, с които дойдохме тук и спечелихме мача по начина, по който го направихме. Това е красотата на футбола. Ако погледнете назад към мача срещу Улвърхамптън, как изобщо бихме могли да спасим равенство? Бях с тях всеки ден и знам колко много го искат“, каза Артета.

🚨 Mikel Arteta: “You could see that Eze wanted to prove something. He was upset even with me, because I didn't play him the other day from the beginning…



…and some of the decisions that I made. I have started to understand how we're going to get the best out of him now”. pic.twitter.com/zlg4X6EfFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2026

Мениджърът на столичани коментира и представянето на двамата голмайстори, реализирали общо четирите попадения за победителите в мача.

“Гьокереш беше невероятен. Виждали сме проблясъци от това всяка седмица, но днес, според мен, той беше просто невероятен. Езе има тази самоувереност и аз съм много доволен от него. Той наистина се опитва да се впише и да се адаптира към това, което искаме от него. Това е Висшата лига и всичко ще се реши едва в самия край, няма съмнение в това. Десет мача от Висшата лига са все още много дълъг път”, каза още Артета.