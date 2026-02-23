Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да направим, е да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да направим, е да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

  • 23 фев 2026 | 07:43
  • 380
  • 0

Игор Тудор говори след разгромното поражение на водения от него Тотнъм с 1:4 от тима на Арсенал в дербито на Северен Лондон. Срещата бе дебют за хърватина, който стартира сезона начело на Ювентус и сега тепърва ще трябва да се доказва начело на “шпорите”, които продължават да демонстрират сериозни колебания през цялата кампания до този момент и трудно показват постоянство.

“Беше труден старт срещу отбор, който е в толкова добра форма в момента. Физически те бяха на друго ниво, така че поздравления за тях. Бяха много по-добри и заслужаваха тази победа. Видях духа, с който искахме да работим, но това не беше достатъчно.

Във вторник осъзнах, че трябва да работим усилено. В момента отборът е изправен пред много проблеми. Единственото нещо, което трябва да направим, е да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни. Трябва да бъдем по-агресивни, по-компактни. Това е основното.

„Виждате разликата в психическата острота между единия отбор и другите. Трябва да променим това. Виждал съм играчи, които биха могли да го направят, но ни е нужно повече време. Мисълта за изпадане няма да помогне на никого“, каза Тудор.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Порто запази дистанцията на върха

Порто запази дистанцията на върха

  • 23 фев 2026 | 02:29
  • 1200
  • 0
Виляреал отново наказа Валенсия

Виляреал отново наказа Валенсия

  • 23 фев 2026 | 00:50
  • 1502
  • 0
Прероден Страсбург спря устрема на Лион

Прероден Страсбург спря устрема на Лион

  • 23 фев 2026 | 00:35
  • 1412
  • 0
Рома се възползва от грешките на преките конкуренти и писа "тройка" на Кремонезе

Рома се възползва от грешките на преките конкуренти и писа "тройка" на Кремонезе

  • 22 фев 2026 | 23:50
  • 1842
  • 0
Голеада между Хайденхайм и Щутгарт завърши без победител

Голеада между Хайденхайм и Щутгарт завърши без победител

  • 22 фев 2026 | 22:47
  • 1812
  • 0
Шеф на Наполи: Незачетеният гол е срамота, това не е футбол

Шеф на Наполи: Незачетеният гол е срамота, това не е футбол

  • 22 фев 2026 | 21:40
  • 2409
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 8406
  • 2
Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 1521
  • 5
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 1019
  • 0
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 17058
  • 55
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 27093
  • 53
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 34308
  • 69