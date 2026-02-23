Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да направим, е да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

Игор Тудор говори след разгромното поражение на водения от него Тотнъм с 1:4 от тима на Арсенал в дербито на Северен Лондон. Срещата бе дебют за хърватина, който стартира сезона начело на Ювентус и сега тепърва ще трябва да се доказва начело на “шпорите”, които продължават да демонстрират сериозни колебания през цялата кампания до този момент и трудно показват постоянство.

“Беше труден старт срещу отбор, който е в толкова добра форма в момента. Физически те бяха на друго ниво, така че поздравления за тях. Бяха много по-добри и заслужаваха тази победа. Видях духа, с който искахме да работим, но това не беше достатъчно.

Във вторник осъзнах, че трябва да работим усилено. В момента отборът е изправен пред много проблеми. Единственото нещо, което трябва да направим, е да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни. Трябва да бъдем по-агресивни, по-компактни. Това е основното.

„Виждате разликата в психическата острота между единия отбор и другите. Трябва да променим това. Виждал съм играчи, които биха могли да го направят, но ни е нужно повече време. Мисълта за изпадане няма да помогне на никого“, каза Тудор.