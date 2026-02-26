Барселона отвори процеса по регистрация за още 14 000 места на "Камп Ноу"

Барселона отвори процеса по регистрация за допълнителни 14 000 места на трибуната “Гол Норд”, съотвестващи на фаза 1С от завръщането на “Спотифай Камп Ноу”. Клубът все още очаква одобрение от общината, за да увеличи допълнително капацитета на реновирания стадион. Първоначалните очаквания бяха поредният лиценз да бъде получен навреме за мача срещу Атлетико Мадрид на 3 март. Това няма да се случи, но все пак клубът е уверен, че ще получи разрешението през следващите седмици.

100% от новите локации ще бъдат изключително за платени членове и партньори. Ако търсенето надвиши предлагането, ще се проведе теглене пред нотариус, за да се гарантира прозрачност. Абонатите, които вече са участвали в предишното теглене и не са получили място, не трябва да се пререгистрират и ще имат преференциален достъп до покупката.

Билетът ще бъде валиден от момента на издаване на лиценза за фаза 1C и ще включва всички мачове на първия мъжки отбор от Ла Лига и Шампионската лига, които се играят на стадиона до края на сезона. Цената ще варира между 160 и 264 евро, в зависимост от разположението на местата и броя на престоящите срещи.