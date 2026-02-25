Съдийската комисия призна за ключова грешка във вреда на Барселона, Лапорта с бърза реакция

Съдийската комисия в Испания (CTA) призна, че Барселона е бил ощетен в ключова ситуация в предишния си мач - гостуването на Жирона, загубено с 1:2.

Чрез седмичната си програма „Време за преглед“, органът призна, че ВАР е трябвало да се намеси в ситуацията преди късния победен гол на Фран Белтран, донесъл победата на Жирона в мача от 24-ия кръг. Според комисията е имало „фаул и жълт картон“ за влизане на Клаудио Ечевери срещу Жул Кунде, което предшества попадението за домакините.

🚨 BREAKING: At the referee's meeting where the Referees' Committee acknowledged the mistake in not calling a foul on Jules Koundé in Girona's goal, the Committee HID the referees' audio recordings of the play.



— @QueThiJugues

„В индивидуален двубой извън наказателното поле нападател на Жирона стъпва с бутоните си върху крака на защитник на Барселона, точно преди да подаде топката на съотборник", гласи становището на съдиите. Главен съдия на каталунското дерби бе Сесар Сото Градо, който дори не бе извикан от ВАР.

Заради загубата Барселона загуби лидерската си позиция в Ла Лига за сметка на Реал Мадрид, за да си я върне още в следващия кръг.

🚨 Joan Laporta: "I congratulate the CTA for correcting their mistake, but they won't give us back the point."

Доскорошният президент и кандидат за нов мандат Жоан Лапорта реагира на становището на съдиите. „Да признаеш грешката си е много хубаво, да се поправиш е мъдро. Поздравявам ги, че се поправиха, но истината е, че никой няма да върне на Барса онази точка, която като минимум не успяхме да вземем, защото онова настъпване не беше отсъдено“, коментира той.

„Усещането, което остава у мен, е, че да, признаха, че нашето оплакване е било основателно и че сме били прави, но цялата тази бъркотия можеше да бъде избегната, ако ВАР се беше намесил. Беше очевидно настъпване и щеше да предотврати гол на Жирона, който означаваше нашата загуба“, изрази съжаление Лапорта.

